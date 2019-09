Do pracy by się szło… Jak pracują młodzi w Krakowie?

Przed przygotowaniem się do pierwszej pracy student lub świeżo upieczony absolwent nie zawsze ma szansę znaleźć zatrudnienie związane z zawodem. Warto wiedzieć, gdzie znajdzie wsparcie i jakie są dzisiaj najlepsze sposoby na szukanie ciekawych ofert. Wbrew pozorom to nie zawsze oczywiste.

Kraków dla młodych – w jakiej branży szukać zatrudnienia?



Krakowski rynek pracy jest niezwykle atrakcyjny, zwłaszcza z punktu widzenia młodych osób. Jako drugi co do wielkości ośrodek studencki w Polsce wyróżnia się niską stopą bezrobocia i różnorodną ofertą rynku pracy. Oczywiście na wiele specjalistycznych stanowisk potrzebne są kwalifikacje i doświadczenie, ale osoby w trakcie nauki mogą bez problemu znaleźć dodatkową pracę, która zapewni im pewnego rodzaju stabilność finansową oraz rozwój osobisty. Dziś zdecydowana większość studentów oprócz uczęszczania na uczelnię pracuje w niepełnym wymiarze godzin. Na stałą pracę najczęściej decydują się częściej osoby przyjezdne, które częściowo lub w pełni utrzymują się samodzielnie.

A więc w jakiej branży najszybciej znajdziesz zatrudnienie w Krakowie?



Przystępując do poszukiwania pracy, warto mieć na uwadze fakt, że obowiązki zawodowe nie mogą kolidować z zajęciami na uczelni. Jeżeli chodzi o pracę dorywczą to w tym wypadku najwięcej korzystnych ofert pochodzi z sektora gastronomicznego. Restauracje, bary, kawiarnie i inne lokale gastronomiczne to jedne z tych firm, które najchętniej zatrudniają studentów na stanowisku kelnera/kelnerki, barmana oraz pomocy kuchennej. Młode osoby bez doświadczenia łatwo uzyskają też posadę w branży handlowej na stanowisku ekspedienta bądź w obsłudze klienta.

Zwolennicy elastycznych godzin pracy mogą ubiegać się o dodatkową pracę zdalną, wykonywaną bezpośrednio z domu np. na stanowisku copywritera lub korepetytora. To wśród krakowskich studentów najczęstsze stanowiska, na których podejmują pracę – jak podaje opracowany w tym roku przez Aplikuj.pl raport z badania ankietowego Student pracuje w Krakowie. Mniejszą popularnością cieszą się zawody konsultanta call center, hostessy, promotora, kuriera oraz fundraisera, choć ten ostatni coraz częściej określany jest mianem zawodu przyszłości.



Studenci mogą zostać zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, co jest jedną z najbardziej korzystniejszych form zatrudnienia. Niestety, według przytoczonego raportu, w dalszym ciągu zdecydowana większość przedsiębiorców oferuje młodym pracę na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Jeżeli chodzi o zarobki młodych uczniów i absolwentów szkół wyższych to w dużej mierze uzależnione one są od wykonywanego zawodu oraz ilości godzin pracy. Zgodnie z danymi przeprowadzonych badań prawie połowa pracujących studentów zarabia w granicach 700-1500 zł miesięcznie (przy 30h pracy tygodniowo).



Nowoczesne sposoby aplikowania

Jak w dzisiejszych czasach studenci poszukują zatrudnienia? Oczywiście tradycyjnym organem wsparcia i pośrednictwa w znajdowaniu zatrudnienia jest uczelniane biuro karier, które przekazuje informacje o wakatach u lokalnych pracodawców, ale są też inne możliwości. W dobie wysokiego rozwoju technologii nikogo nie powinien zdziwić fakt, że najprostszym sposobem na pozyskanie atrakcyjnych ofert pracy jest Internet. Ponad połowa pracujących studentów pracę pozyskała poprzez portale z ogłoszeniami o pracę w Krakowie, z których równie chętnie w dużych miastach korzystają pracodawcy. Dlaczego? To dziś jeden z najłatwiejszych sposobów na dodarcie do większego grona odbiorców, a tym samym szybsze znalezienie odpowiedniego pracownika na dane stanowisko. Równie popularna jest po prostu wymiana informacji ze znajomymi – czy to poprzez social media, czy „pocztą pantoflową”. Wciąż w ten sposób znajduje pracę spora część studentów.

Dane z raportu Student Pracuje w Krakowie opracowanego przez Aplikuj.pl





To samo dotyczy studentów, którzy chcą ograniczyć etap poszukiwania zatrudnienia do zbędnego minimum. Narzędzia online pomogą też w stworzeniu atrakcyjnego życiorysu zawodowego, czyli CV. W sieci znajdziemy dziś gotowe wzory CV na różne stanowiska, a także bezpłatne kreatory, które wygenerują gotowy dokument według wypełnionych przez nas podstawowych informacji. Oprócz klasycznej formy na papierze lub w postaci dokumentu elektronicznego, na niektórych stanowiskach coraz większą popularnością wśród studentów jak i pracodawców cieszą się prezentacje video (tzw. video CV), dzięki którym nasz przyszły chlebodawca może nas lepiej poznać, co w efekcie zachęci go do zaproszenia nas na kolejny etap – rozmowę rekrutacyjną. Niezależnie jednak od tego, na jaki rodzaj CV się zdecydujemy, warto pamiętać o tym, by było ono przygotowane w sposób czytelny i zwięzły. W CV powinny znaleźć się wyłącznie najbardziej istotne informacje dotyczące wykształcenia oraz ewentualnego doświadczenia i umiejętności dodatkowych.

Procesy mogą być złożone





Warto pamiętać, że wiele firm – zwłaszcza międzynarodowych korporacji – przeprowadza rekrutację w kilku etapach. W Krakowie bardzo popularny jest trzyetapowy proces, na który składa się wstępna rozmowa przez telefon (często już sprawdzająca komunikację w języku obcym), następnie rozmowa kwalifikacyjna na żywo z rekruterem, a wreszcie ostatnie, decydujące spotkanie, często połączone z weryfikacją umiejętności w formie zadania lub kilku zadań do wykonania. W praktyce oczywiście te etapy mogą się mniej lub bardziej różnić, dlatego dobrze jest poszukać więcej informacji o danej firmie i jej sposobie rekrutacji jeszcze zanim prześlemy aplikację, by być przygotowanym na ewentualną szybką reakcję pracodawcy. Bywa, że przed rozmową o pracę otrzymamy formularz do wypełnienia – w ten sposób niektórzy rekruterzy dowiadują się więcej o Twoim charakterze i o tym, czy będziesz pasował do zespołu. Podobnych metod jest wiele – zawsze warto podpytać też znajomych o ich przygody związane z rekrutacją.

Absolwenci szkół średnich przymierzający się do rozpoczęcia dalszej nauki w Krakowie lub uczniowie krakowskich szkół wyższych bez problemu znajdą pracę w jednej z lokalnych firm. Łatwy dostęp do Internetu oraz nowoczesne narzędzia przydatne w rekrutacji dodatkowo ułatwiają to z pozoru trudne zadanie.