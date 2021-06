Aktywność fizyczna dla seniora — na zdrowie!

Ruch na świeżym powietrzu, zajęcia grupowe, uczęszczanie na siłownię (rower stacjonarny czy orbitrek np. z oferty Marbo-Sport.pl) lub na basen, ćwiczenia w domu — obecnie mamy mnóstwo możliwości, by się poruszać. Niestety, często brakuje nam motywacji, a programy telewizyjne okazują się ciekawsze i łatwiej dostępne. Tymczasem aktywność fizyczna to „inwestycja” we własną sprawność, zdrowie i dobre samopoczucie. Warto o niej pamiętać w każdym wieku! I choć seniorzy powinni ostrożnie dobierać formę wysiłku fizycznego, a czasem nawet konsultować ją z lekarzem, jak najbardziej jest ona wskazana. Przy odrobinie chęci każdy znajdzie formę wysiłku, która będzie odpowiednia dla jego organizmu. I będzie czerpać z niej korzyści!

Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna w podeszłym wieku?

Ruch ma korzystny wpływ na nasz organizm i oddziałuje na niego na wielu płaszczyznach. Jest naturalny dla naszego organizmu, w przeciwieństwie do bezczynności i długiego pozostawania w jednej pozycji (zwłaszcza siedzącej lub leżącej). Nic więc dziwnego, że nawet niewielka aktywność wyzwala endorfiny, czyli hormony szczęścia. Dobre samopoczucie i wrażenie, że mamy więcej energii to pierwsze plusy regularnego ruchu. Co jeszcze zyskujemy dzięki ćwiczeniom?

Sprawność fizyczna — zwiększona mobilność i elastyczność są zbawienne i ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Regularny ruch pozwala zadbać o układ ruchu — kości, stawy, mięśnie i ścięgna oraz zachować możliwość sprawnego poruszania się i prawidłowej równowagi. Ogranicza także ryzyko kontuzji i urazów.

Sprawność intelektualna — regularna aktywność fizyczna pozwala dłużej zachować jasność umysłu. Dobrze wpływa na spostrzegawczość i pamięć, ułatwia koncentrację na zadaniach i kojarzenie faktów.

Kontakt z ludźmi — uczęszczanie na zajęcia sportowe pozwala zawrzeć nowe znajomości, które mają pozytywny wpływ na naszą psychikę. Nawet zwykłe wyjście z domu na spacer może być szansą na poznanie kogoś nowego!



Lepszy sen — aktywność fizyczna pozwala się dotlenić, a w efekcie — lepiej spać (głębszym, spokojnym snem) i budzić się wypoczętym.

Lepsza samoocena — poprawa postawy i sprawności fizycznej, kontakt z ludźmi i pokonywanie własnych barier — to wszystko ma pozytywny wpływ na to, jak postrzegamy samych siebie.

Obniżenie poziomu stresu



Zapobieganie chorobom i otyłości — regularny ruch ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu krążenia czy cukrzycy oraz stanowi profilaktykę w chorobach nowotworowych i chorobie Alzheimera, a ponadto pozwala uniknąć otyłości lub zgubić zbędne kilogramy. Ruch łagodzi także przebieg chorób, które już występują.

Zwiększenie naturalnej odporności organizmu na choroby i infekcje.

Szybszy powrót do formy w razie kontuzji, urazów i przebytych chorób.

Pomysły na aktywności fizyczne dla seniora

Aktywność fizyczną u osób starszych dobieramy, uwzględniając stan zdrowia, sprawność ruchową, wiek oraz ewentualne choroby. Bezcenna może okazać się porada lekarza, rehabilitanta lub fizjoterapeuty. Najlepszym wyborem będą ćwiczenia, które nie są bardzo obciążające i mogą być wykonywane codziennie. Regularność jest bardzo ważna. Oto niektóre pomysły na aktywność fizyczną w podeszłym wieku:

spacery lub nordic walking



prace w ogrodzie



orbitrek, rower stacjonarny, stepper



joga



basen



jazda na rowerze



zajęcia dla seniorów — fitness, ćwiczenia w basenie



taniec



poranna gimnastyka — ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia na piłce lub z taśmami



ćwiczenia na siłowni pod okiem trenera personalnego

Pamiętajmy, że rozpoczynając ćwiczenia, ostrożnie dobieramy czas ich trwania i stopniowo go wydłużamy oraz zwiększamy trudność — organizm musi przyzwyczaić się do wzmożonego wysiłku. Idealnie, jeśli osoby starsze łączą różne typy aktywności — np. wykonują codzienną gimnastykę, a dodatkowo chodzą na spacery i dwa razy w tygodniu na zajęcia sportowe. Warto także zachęcić do ruchu kogoś znajomego — towarzystwo podczas ćwiczeń z pewnością zmotywuje i zachęci do wysiłku. Warto pamiętać, że w wielu miastach powstają zewnętrzne siłownie ze sprzętami do ćwiczeń o różnym stopniu trudności. Mogą one być dodatkową formą ruchu, którą np. urozmaicimy spacery.

Czasem trudno zacząć ćwiczyć — zwłaszcza jeśli wcześniej nie mieliśmy takiego nawyku. Warto jednak zmotywować się do ruchu, ponieważ ma on korzystny wpływ na nasze ciało i psychikę, a także podnosi jakość życia.

