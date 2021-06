Nietrzymanie moczu – przyczyny i postaci tej dolegliwości oraz jak ją leczyć i jakie środki ochronne stosować doraźnie

Jakie są postaci i przyczyny nietrzymania moczu?

Wyróżnia się trzy postacie dolegliwości, jaką jest nietrzymanie moczu:

postać wysiłkową,

postać naglącą,

postać mieszaną.

W przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu przyczyną jest osłabienie mięśni Kegla. Może ono być spowodowane podeszłym wiekiem (wraz z wiekiem mięśnie, w tym mięśnie dna miednicy, słabną), ciążą i porodem oraz nieodpowiednim (siedzącym) trybem życia. Przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu do niekontrolowanej mikcji (popuszczania lub oddawania moczu) dochodzi w sytuacji, gdy napinają się mięśnie brzucha, czyli na przykład w czasie kasłania, kichania czy śmiechu oraz przy wysiłku fizycznym.

Nagląca postać nietrzymania moczu związana jest z nagłym i silnym parciem na pęcherz powodującym potrzebę jego natychmiastowego opróżnienia. Najczęściej jest to spowodowane zapaleniem pęcherza, ale może mieć miejsce także w ciąży, kiedy powiększająca się macica i ruchy dziecka powodują ucisk na organy wewnętrzne.

Nietrzymanie moczu może także dotyczyć mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego oraz po operacji usunięcia prostaty.

Czy nietrzymanie moczu można leczyć?

Nietrzymanie moczu można skutecznie leczyć zarówno farmakologicznie, jak i operacyjnie. Operacja najczęściej przeprowadzana jest w mało inwazyjny sposób, laparoskopowo. Nie należy się jej obawiać, ponieważ zabieg może przynieść dużą ulgę.

Przy nietrzymaniu moczu w postaci wysiłkowej pomocne są też ćwiczenia wzmacniające mięśnie Kegla, czyli mięśnie dna miednicy. To dość prosty trening, który można przeprowadzać także w domu. Panie mogą stosować w jego trakcie specjalne przyrządy dopochwowe. Mocne mięśnie Kegla to lepsza kontrola procesu oddawania moczu.

Przy naglącym nietrzymaniu moczu spowodowanym stanem zapalnym stosuje się leczenie farmakologiczne. Przy tej postaci nietrzymania moczu niezwiązanego z zapaleniem pęcherza pomocny jest trening zmniejszający wrażliwość i reaktywność pęcherza. Polega on na stopniowym zwiększaniu przerw pomiędzy kolejnymi wizytami w toalecie.

Dobrze jest także zmienić nawyki żywieniowe. Pomoże odstawienie napojów alkoholowych, w tym piwa, oraz zredukowanie ilości wypijanej dziennie kawy. Warto wyeliminować z jadłospisu napoje i potrawy zwiększające produkcję moczu, a więc na przykład owoce cytrusowe, pomidory, wspomnianą już kawę, piwo i mocną herbatę. Moczopędnie działają też niektóre zioła i napary ziołowe oraz ostro przyprawione potrawy. Pomocna może okazać się zmiana trybu życia – ruch i aktywność fizyczna to naturalne antidotum na osłabienie mięśni Kegla.

Jak radzić sobie z nieprzyjemnymi konsekwencjami nietrzymania moczu?

Wilgotna bielizna, podrażnienia wrażliwej skóry okolic intymnych i przykry zapach to najbardziej kłopotliwe i budzące frustrację konsekwencje nietrzymania moczu. Na szczęście można im w prosty sposób zaradzić jeszcze zanim leczenie zacznie przynosić efekty. Warto sięgnąć po wkładki higieniczne na nietrzymanie moczu lub majtki chłonne TENA. Te specjalistyczne produkty skutecznie zapobiegają przed przeciekaniem i trzymają wilgoć z dala od skóry. Mają też system zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Otoczenie nie zorientuje się, w czym problem, a osoba borykająca się z nietrzymaniem moczu ma komfort fizyczny oraz psychiczny. Na cięższe postacie nietrzymania moczu właściwe będą pieluchomajtki lub pampersy dla dorosłych. Można zakładać je zarówno na dzień, jak i na noc, zwiększając dzięki temu komfort snu.

Czy nietrzymanie moczu oznacza rezygnację z dotychczasowych aktywności?

Nietrzymanie moczu nie musi oznaczać konieczności rezygnacji z dotychczasowego trybu życia. Przy lekkim i średnim nasileniu tej dolegliwości wystarczą wkładki higieniczne lub majtki chłonne noszone na co dzień, by w pełni cieszyć się aktywnością zawodową i towarzyską, a nawet uprawiać sport. Nietrzymanie moczu to nie wyrok. Przy wystąpieniu tej dolegliwości nie należy zwlekać z wizytą u lekarza, który zdiagnozuje przyczynę i zaleci odpowiednią metodę leczenia. Lekarz doradzi też, w jaki sposób wnioskować o refundację środków higienicznych na nietrzymanie moczu.

Materiał Promocyjny