Platforma Liki24 dostępna już dla mieszkańców Warszawy

I tutaj z pomocą przychodzi platforma liki24.pl. Jest to projekt ukraiński, który dzięki inwestorom (w tym także polskiej firmy Horizon Capital), uzyskał wsparcie w kwocie 5 mln dolarów. Dzięki temu Polska jest pierwszym krajem z zewnątrz, która otrzymała dostęp do usługi.

Czym jest liki24?

Jest to platforma, która analizuje ceny leków w prawie wszystkich aptekach w Warszawie, tak abyś Ty mógł kupić najtańszy lek. Po wpisaniu nazwy leku w wyszukiwarkę dostajemy wynik z najtańszą opcją. Dzięki naszym kurierom nie musisz stać w kolejkach i tracić czas na dojazd. Dostarczymy ci leki prosto do domu.

Jak działa liki24?

Po wyszukaniu interesującego nas leku, mamy możliwość zamówienia kuriera, który dostarczy nam lek do domu bez konieczności naszego wychodzenia do apteki. Jest to bardzo dobra opcja dla chorych osób, które nie chcą się przemieszczać, aby nie narażać innych, czy po prostu nie mają takiej możliwości lub czasu.

Jak zamówić lek poprzez serwis?

Wchodzimy na stronę liki24.pl. Rejestrujemy się (prawy, górny róg strony). W wyszukiwarce wpisujemy interesujący nas lek. Wybieramy najtańszą opcję. Podajemy adres dostawy i dogodny dla nas czas. Opłacamy usługę i lek szybkim przelewem internetowym. Czekamy na kuriera z lekiem.

Jakie korzyści płyną z korzystania z liki24?

Korzystanie z serwisu to same korzyści. Przede wszystkim oszczędność - pieniędzy i czasu. Zamawiając interesujący nas medykament, oszczędzamy pieniądze, ponieważ cena leku jest sprawdzona w ponad tysiącu aptek w Warszawie, a my dostajemy najtańszą opcję. Oszczędzamy również pieniądze na dojazdach do najtańszej apteki - paliwo, bilet autobusowy, taxi. Oszczędność czasu jest również ważna, ponieważ nie tracimy go na dojazdy i stanie w kolejkach.

Inną niezmiernie ważną, jak nie najważniejszą korzyścią jest to, że będąc chorym, przeziębionym nie narażamy innych na zarażenie się od nas infekcją. Jest to ważne szczególnie dziś, w tych trudnych czasach pandemii koronawirusa.

Czy tylko mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z liki24?

Dzięki możliwości wysyłki tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny, z platformy mogą skorzystać wszyscy Polacy. Może się okazać, że doliczając opłaty za wysyłkę i tak cena leku będzie niższa. Jeśli nie potrzebujesz leku na już, warto porównać ceny ze swojej apteki z cenami w serwisie liki24.pl.

Czy korzystanie z serwisu jest bezpieczne?

Jak najbardziej. Płatności internetowe są zabezpieczone specjalnymi certyfikatami bezpieczeństwa, a połączenia są szyfrowane. Jeśli wybierasz opcję z dostawą leku przez naszego kuriera, również nie musisz się tym martwić. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony (maseczki, rękawiczki), więc nie musisz się obawiać odbiorem leku.

Materiał Promocyjny