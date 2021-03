Zdrowe odżywianie z cateringiem dietetycznym Heroes Diet

Czym jest zdrowe odżywianie?





Nie istnieje jedna optymalna dieta, idealna dla każdego organizmu. Każdy z nich jest inny, inaczej absorbuje poszczególne produkty żywnościowe, charakteryzuje się odmiennym metabolizmem i jeszcze innym zapotrzebowaniem na składniki odżywcze. Do tego dochodzą różnego rodzaje schorzenia wymagające odrębnego traktowania. Dlatego jeżeli poszukujemy naprawdę indywidualnej, własnej diety to najlepiej zasięgnąć porady profesjonalnego dietetyka, a jeszcze lepiej lekarza medycyny ogólnej ze specjalizacją z dietetyki.

Aby dotrzeć do istoty pojęcia zdrowego odżywiania najlepiej zacząć od tych składników, które nie powinny znaleźć się na naszym stole i to bez względu na potrzebę czy brak konieczności wprowadzenia ograniczeń zdrowotnych w codziennej diecie.

Podstawowe zasady zdrowego odżywiania osoby dorosłej





Śmiało można powiedzieć, że każda dorosła osoba powinna spożywać pięć posiłków dziennie. Dietetycy zalecają tu spożywanie mniejszych pełnowartościowych posiłków, które nigdy nie pozwolą naszemu organizmowi poczuć nadmierny głód, który spowodowałby zachłanne pochłanianie pokarmów. Niewielkie, systematyczne posiłki sprawiają, że nasz organizm otrzymuje stały dopływ paliwa energetycznego a mózg informację, że za chwilę otrzyma kolejną dawkę produktów wypełniających żołądek.

W codziennej diecie powinno znaleźć się co najmniej 400g owoców i warzyw, czyli ok. 5 porcji produktów z tego obszaru żywieniowego. Nie zaliczamy do nich ziemniaków czy batatów, chociaż nie umniejszamy ich właściwości odżywczych. Niecałe 10% całkowitego spożycia energii, a jeszcze lepiej 5%, powinno pochodzić od wolnych cukrów, a to oznacza zaledwie 50g tego produktu przy dziennej sumie kalorii - 2000. Przez wolne cukry rozumiemy wszystkie naturalne cukry znajdujące się w owocach, sokach owocowych, koncentratach owocowych, miodzie jak również cukry dodawane do napojów lub znajdujące się już w przetwarzanych produktach.

Całkowite spożycie dzienne energii pochodzącej z tłuszczów nie powinno przekraczać 30% . Kwasy tłuszczowe znajdują się w ogromnej ilości produktów, które spożywamy w ciągu dnia, znajdują się w: rybach, olejach, oliwie, orzechach czy w awokado. Możliwie jak najbardziej restrykcyjnie powinno się ograniczać spożywanie nasyconych kwasów tłuszczowych obecnych w mięsie, ciastach, oleju palmowym oraz tłuszczów trans znajdujących się w smażonych i pieczonych potrawach, gotowych przekąskach, wielu produktach przetworzonych oraz półproduktach pomagających nam komponowanie codziennych posiłków.

Produktów dostarczających naszemu organizmowi energii a zawierających tłuszcze nasycone powinno być na naszym stole mniej niż 10%, natomiast tłuszczów trans mniej niż 1% całkowitego spożycia energii. I jeszcze jeden szczegół: sól. Powinniśmy spożywać mniej niż 5g soli dziennie, czyli nie więcej niż jedną łyżeczkę dziennie, wliczając w to oczywiście całą sól znajdującą się w potrawach przetwarzanych i tych przygotowywanych w domu.

Catering dietetyczny w zbilansowanej diecie





Catering dietetyczny Warszawa czyli dieta pudełkowa to sposób odżywiania, który zapewni naszemu organizmowi wszystkie niezbędne składniki zgodnie z zaleceniami piramidy żywieniowej, dostosowując jednak jej zasady do naszych preferencji żywieniowych. W ofercie warszawskiego cateringu znajdują się 4 programy dietetyczne, które zawierają pełen zakres menu (Basic Hero), nie zawierają ryb (Fish Free Hero), są wegetariańskie (Verge Hero) oraz są wegetariańskie, ale wzbogacone rybą (Vege&Fish Hero).

W ramach każdej diety znajduje się 5 lub 3 posiłki dziennie, komponowane na najbliższe kilkanaście dni. Menu każdego dnia skomponowane jest w taki sposób, by każdy posiłek składał się z 20% białka, 30% tłuszczu i 50% węglowodanów. Te optymalne proporcje sprawiają, że każdy posiłek zawiera zbilansowaną ilość składników odżywczych bez względu na to jaką kaloryczność dzienną menu zamówimy. W ten sposób można mieć pewność, że nawet dieta dostarczająca np. 1200kcal dziennie będzie w taki sposób zaprojektowana, aby nasz organizm otrzymał niezbędną ilość substancji zgodnych z zasadą zdrowego odżywiania.

Dlaczego catering dietetyczny Warszawa?





Catering dietetyczny to optymalny sposób zapewniający nam zbilansowane posiłki każdego dnia, bez względu na to, jak intensywnie pracujemy. To oferta dla wszystkich osób spędzających całe dnie w pracy, ale też dla tych, które w ostatnim czasie zmuszone są do pracy zdalnej, łącząc obowiązki zawodowe z domowymi. Dieta pudełkowa pozwala oszczędzić czas, który musiałby zostać spożytkowany na zrobienie zakupów, oraz mnóstwo energii, którą można wydatkować gdzieś indziej.

Materiał Promocyjny