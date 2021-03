Jak walczyć z depresją?

Przyczyny i skutki depresji





Depresja może przytrafić się każdemu. Szacuje się, że zdarza się co czwartej osobie w różnych okresach życia. Jakie czynniki sprawiają, że możemy być na nią bardziej narażeni? Duże znaczenie ma nie tylko nasza genetyka, ale również wychowanie oraz to, jak reagujemy na różne zdarzenia. To, jak radzimy sobie w niespodziewanych sytuacjach, jak myślimy i co robimy, ma wpływ na to, co czujemy. Poczucie winy, złość, strach i lęk bardzo często towarzyszą depresji. Od kilkudziesięciu lat depresja staje się coraz powszechniejszą chorobą, która sieje spustoszenie w organizmie – zaburza pamięć i sen, osłabia koncentrację, nie pozwala kochać i cieszyć się życiem. Zagrożenie depresją rośnie wraz ze wzrostem uprzemysłowienia. Im bardziej nowoczesny tryb życia prowadzi dane społeczeństwo, tym bardziej rozwija się w nim depresja.

Z powodu zmęczenia stajemy się mniej aktywni i przestajemy robić rzeczy, które kiedyś sprawiały nam przyjemność. Nie jesteśmy w stanie wykonywać zwykłych domowych obowiązków, izolujemy się od rodziny i przyjaciół. Możemy bez końca rozważać przykre zdarzenia z przeszłości, rozmyślać nad nimi, obwiniając się za to, czego nie zrobiliśmy. Taki stan prowadzi najczęściej do obniżenia nastroju, zaniedbywania siebie, pogorszenia apetytu i problemów ze snem.

Aktywność fizyczna i zdrowa dieta w walce z depresją





Wiele badań naukowych potwierdza, że ruch i ćwiczenia fizyczne mają działanie przeciwdepresyjne. Nawet codzienne wyjście na półgodzinny spacer może być bardzo pomocne. Zwiększenie naszej aktywności sprawi, że będziemy mniej zmęczeni, będzie nam łatwiej zmotywować się do działania. Poprawi naszą koncentrację i zdolność do myślenia. Ruch fizyczny poprawi nam apetyt, pomoże pozbyć się negatywnych myśli, sprawi, że będziemy doświadczali przyjemnych emocji, pozwoli na wyjście z izolacji. Warto również wykonywać ćwiczenia oddechowe, zapisać się na zajęcia taneczne, czy aerobik. Każde z tych zajęć poprawi naszą kondycję fizyczną i stan emocjonalny.

Niemałą rolę w pokonaniu depresji odgrywa właściwa dieta. Istnieje zależność między dietą ubogą w odpowiednie składniki odżywcze, a rozwojem tej choroby. Wiele chorób i zaburzeń jest powiązanych ze sposobem odżywiania i niedoborem lub nadmiarem poszczególnych składników. Oczywiście dieta nie jest jedyną przyczyną depresji, ani jedynym czynnikiem, który pomaga w jej leczeniu. Jednak zdiagnozowanie niedoborów pokarmowych i zastosowanie odpowiedniego sposobu odżywiania, wspierającego układ nerwowy, może być bardzo pomocne podczas leczenia. Dieta przy depresji powinna być bogata w kwasy tłuszczowe omega-3, kwas foliowy, witaminę B12, selen, cynk i żelazo.

Coraz więcej badań potwierdza, że w walce z depresją pomaga stosowanie produktów z suszu konopnego CBD. Poprzez oddziaływanie na poziom serotoniny, zawarty w nim kannabidiol CBD poprawia nasz nastrój. Stajemy się otwarci na innych, chętni do rozmowy i spokojni. To przyjemny stan, który może pomóc w wielu życiowych sytuacjach. Należy jednak pamiętać, by zaopatrywać się w produkty CBD w pewnych, legalnie działających sklepach, np. 4ease.pl. Warto szukać różnych rozwiązań, aby żyć aktywnie i cieszyć się dobrym zdrowiem.

