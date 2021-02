Jak pozbyć się wągrów i zaskórników? Przedstawiamy sprawdzone sposoby!

Zaskórniki to jedna z najczęstszych form trądziku. Chociaż osoby o tłustej cerze są bardziej podatne na wągry i zaskórniki, praktycznie każdy z nas może borykać się z tym problemem. Powstają one, gdy pory zostają zatkane przez połączenie martwych komórek skóry i nadmiaru sebum z gruczołów łojowych. Rozróżnia się zaskórniki zamknięte i otwarte. Te pierwsze tworzą się z powodu zablokowania gruczołów łojowych. Pojawia się nieprzyjemny stan zapalny i uwypuklenie na skórze, często z białą zawartością. Zaskórniki otwarte z kolei mają otwarte ujścia, co powoduje utlenianie się zawartości do ciemnego koloru.

Pamiętaj, by nie wyciskać samodzielnie zaskórników. To może pogorszyć sprawę i doprowadzić do powstania blizn i innych nieestetycznych uszkodzeń skóry. Dobrą wiadomością jest to, że istnieje wiele skutecznych sposobów, które pomogą ci z tym problemem.

Od czego powinnaś zacząć walkę z zaskórnikami?



Jak już wspomniano, nie wyciskaj zaskórników niezależnie od tego, jak bardzo masz na to ochotę. Pewnie myślisz, że skoro zaskórniki to połączenie martwego naskórka i łoju wytwarzanego przez twoją skórę naturalnie, to jest to skutek niedokładnie oczyszczonej twarzy? Jest to powszechnie znane, acz błędne przekonanie dotyczące zaskórników. Nie ma potrzeby, abyś szorowała skórę twarzy, żeby się ich pozbyć.

Zaskórniki i wągry najczęściej pojawiają się w okolicach twojego nosa lub brody. Jednak mogą znaleźć się także na innych częściach ciała i jest to całkowicie normalne. Nie powinnaś się tym martwić, a jedynie spróbować skutecznie pozbyć się tego problemu.

Myj twarz dwa razy dziennie





Zapewne nie zdziwisz się, że powinnaś myć twarz dwa razy dziennie, a dodatkowo po każdym treningu czy większym wysiłku fizycznym. Jest to pierwszy krok ku idealnej cerze. Nie po raz pierwszy z pewnością słyszysz, że regularne mycie twarzy może pomóc w leczeniu trądziku.

Dobrze by było, żebyś myła twarz z samego rana, tuż po przebudzeniu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i bakterie, które mogły rozgościć się na twojej twarzy w nocy. Uważaj tylko, aby nie myć twarzy zbyt intensywnie. Może to sprawić, że skóra zacznie produkować więcej łoju.

Koniecznie pamiętaj, aby umyć się bezpośrednio po ćwiczeniach. Jeżeli nie masz takiej możliwości, chusteczka oczyszczająca do twarzy idealnie się do tego sprawdzi. Pot może zostać uwięziony w porach wraz z brudem i sebum, dlatego konieczne jest jak najszybsze umycie twarzy, zanim zdąży wyschnąć.

Skuteczne sposoby walki z zaskórnikami





Do oczyszczania twarzy poszukaj produktów, które zawierają kwas salicylowy. Jest to preferowany składnik leczenia każdego rodzaju zaskórników i wągrów, ponieważ rozkłada substancje, które zatykają pory, czyli nadmiar łoju i martwe fragmenty naskórka.

Być może należysz do osób, które są wrażliwe na kwas salicylowy i możesz nie być w stanie używać go częściej niż raz na kilka dni. Obserwuj swoją skórę i, jeżeli pojawią się niepokojące objawy, zaprzestań jego stosowania.

Plastry oczyszczające





– Plastry oczyszczające usuwają utlenione części zaskórników. Jednak nie jest to rozwiązanie do stosowania na dłuższą metę, ponieważ paski oczyszczające nie zapobiegają nawrotom zaskórników – mówi kosmetolog z serwisu estetico.pl.

Aby uzyskać szybkie i najlepsze wyniki, spróbuj wcześniej zafundować swojej twarzy „parówkę” z pary wodnej, aby otworzyć pory. Plastry te pomagają „na już”, jeśli zależy nam na szybkim efekcie.

Złuszczanie skóry





Złuszczanie może kojarzyć ci się z szorstkimi gąbkami i mocnymi peelingami. Jednak często wywołują one mocniejszy stan zapalny na skórze. Na szczęście istnieje kilka delikatnych produktów złuszczających, których możesz bezpiecznie użyć.

Ciekawą propozycją, którą powinnaś rozważyć, jest peeling kawitacyjny. Kawitacja to lepsza i dokładniejsza metoda oczyszczania skóry, usuwania zaskórników i złuszczania naskórka. Działa skuteczniej niż peelingi enzymatyczne i klasyczne. Nie ma zbyt wielu przeciwwskazań, dlatego bez problemu możesz sięgnąć po to rozwiązanie.

Przez długi czas peeling kawitacyjny można było wykonać jedynie w profesjonalnym salonie. Od jakiegoś czasu można już jednak zrobić peeling kawitacyjny w domu. Urządzenia do tego rodzaju zabiegu są szeroko dostępne w sklepach kosmetycznych. W jego trakcie możesz usłyszeć ciche dźwięki i wibracje, a na skórze poczuć przyjemne mrowienie. Urządzenie – dzięki ultradźwiękom – zrywa połączenia międzykomórkowe, odsłaniając zdrowszą i piękniejszą skórę bez niedoskonałości.

Efekty tego zabiegu widoczne są już po pierwszym zastosowaniu. Twoja skóra będzie gładsza i bardziej promienna. Po kilku miesiącach zauważysz, że stała się elastyczna i napięta. Zaskórniki przestaną być widoczne, a trądzik i inne wypryski praktycznie przestaną się pojawiać. Dodatkowo koloryt skóry stanie się jednolity.

Zapobiegaj pojawianiu się zaskórników





Najprostszą metodą walki z zaskórnikami i wągrami jest niedopuszczenie do pojawienia się ich na twojej skórze. Codzienne mycie twarzy, używanie beztłuszczowych filtrów przeciwsłonecznych i odpowiednio dobranych kremów, które nie zapychają porów, a także regularne peelingi mogą pomóc ci utrzymać skórę w idealnej kondycji.

Skuteczne pozbycie się zaskórników to nie kwestia kilku dni, a nawet kilku tygodni, dlatego musisz być cierpliwa. Jednak jeżeli po dłuższym czasie problem dalej nie znika, a ty nadal widzisz nowe i istniejące wcześniej zaskórniki, być może musisz umówić się do dermatologa lub profesjonalnej kosmetyczki.

Materiał Promocyjny