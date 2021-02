Czy można pić wodę prosto ze studni? W jaki sposób sprawdzić stan jej wody?

Wiele lat temu, zwłaszcza na obszarach rolnych studnie stanowiły tak naprawdę jedyne źródło wody. W tamtych czasach nie było nawet mowy o czerpaniu wody z sieci wodociągowych. Czasy się jednak zmieniły i obecnie takie rozwiązanie może okazać się jednak zupełnie nieopłacalne, jednak studnie z powodzeniem sprawdzą się do nawadniania ogrodów. W porównaniu z kopaniem studni, koszty doprowadzenia wody z wodociągów są znacznie wyższe, dlatego mimo dostępu do nowoczesnych rozwiązań, wiele osób rezygnuje z takiego udogodnienia. Bardzo często gospodarze decydują się na wykopanie studni nawet wtedy, kiedy pełnią one wyłącznie funkcję alternatywy. Woda z własnej studni jest darmowa, dlatego w przypadku, kiedy potrzebne są większe jej ilości (na przykład do podlania ogrodu, czy wyczyszczenia kostki brukowej), rozwiązanie to okazuje się bardzo opłacalne. Nie można także zapominać o właścicielach domów, którzy świadomie rezygnują z dostaw wody z wodociągów. Miejscem, w którym oddaje się próbki najczęściej jest laboratorium badania wody lub sanepid. Badanie wody pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości.

Jakie parametry ma woda ze studni?





Tutaj na szczególną uwagę zasługuje rozróżnienie wody ze studni i wody z wodociągów. W zakładach wodociągowych dba się o jakość wody, aby była ona możliwie jak najlepszych parametrów i nadawała się zarówno do mycia, jak i do spożywania. Woda dostarczana z wodociągów musi spełniać normy ustalone prawnie. Jakość wody ze studni nie jest jednak kontrolowana w żaden sposób, dlatego po to, by dowiedzieć się, czy dana woda jest zdatna do picia, konieczne jest badanie wody ze studni dzięki usługom profesjonalnego laboratorium świadczącego usługi tego typu. Tylko właściciele danego ujęcia mogą więc zdecydować, czy będą spożywali wodę ze studni, czy też nie.

Studnie od zawsze uznawane były za dobre i tanie źródła wody podziemnej. Wciąż częstym wariantem jest studnia kopana, która jednak nie należy do studni głębokich. Najczęściej ujmuje ona wodę z najpłytszych źródeł wodonośnych. Niestety jest to główny powód, dla którego woda ze studni ma w sobie wiele zanieczyszczeń. Innym rodzajem są studnie głębinowe - wiercone. Jest to bezpieczniejsza alternatywa od studni kopanych. Woda, która pochodzi z głębin, nie jest tak podatna na zawartość mikroogranizmów i szkodliwych czynników, jak inne rozwiązania.

Czy woda w studni ma dobrą jakość?





W wielu zakątkach kraju ludzie korzystają z tej formy dostawy wody, jednak należy pamiętać, że niestosowanie odpowiednich systemów filtracji może powodować liczne problemy, zwłaszcza zdrowotne, w tym wysypki, złe samopoczucie, czy pogorszenie się funkcjonowania układu trawiennego. Chociaż wiele ludzi ufa, iż woda pochodząca z głębin cechuje się dobrą jakością, nie zawsze jest to jednak prawda. Wcale nie musi tak być. W celu weryfikacji najlepiej oddać próbki do laboratorium analizy wody, dzięki temu otrzymamy miarodajny wynik i dowiemy się, jakiej jakości jest nasza woda. Bardzo często występującymi zanieczyszczeniami w stężeniach powyżej wartości dopuszczalnych jest zawartość żelaza i manganu. Ich obecność w wodzie jest zupełnie naturalna a stężenie zależy od profilu gleb oraz skał, z których czerpiemy wodę. Powszechne są także zanieczyszczenia związkami azotu tj. amoniakiem, azotanami, azotynami. Icho obecność w wodzie ze studni najczęściej pochodzi z nawozów rolniczych. Może też pohodzić z zanieczyszczenia ściekami bytowymi.

Niestety w przypadku, kiedy nasz dom znajduje się w pobliżu zakładów przemysłowych lub innych firm stosujących pestycydy i substancje sztuczne stosowane na przykład do wzrostu roślin, możemy spodziewać się obecności tych składników w naszej wodzie. Niestety wszelkie szkodliwe substancje, które nie są bezpieczne dla środowiska, przedostają się do wody co sprawia, że następnie ją pijemy, narażając nasze zdrowie na uszczerbek. Często zdarza się tak, że woda w studni zupełnie nie nadaje się do spożycia, jednak zdarzają się przypadki wody wręcz idealnej, zwłaszcza w obszarach górskich.

W jaki sposób można zabezpieczyć się przed zanieczyszczeniami?





Zastosowanie czynności zabezpieczających jest najważniejsze w przypadku studni kopanych, gdyż to w nich znajduje się bez wątpienia najwięcej zanieczyszczeń. W przypadku weryfikacji jakości wody, przeprowadzić można badanie wody w sanepidzie, jednak coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z usług profesjonalnych laboratoriów, które dzięki wnikliwym analizom wskażą, czy dana woda jest zdatna do picia, czy też lepiej unikać jest takiego rozwiązania. Ewentualnie wskaża potrzeby uzdatniania. Wszelkie badania w laboratorium przeprowadzane są z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. Studnia kopana powinna znajdować się około 15 metrów od miejsca zanieczyszczeń gruntu, czyli z dala od szamb i dołu chłonnego. Ważne jest także uszczelnienie górnych warstw cembrowiny studni- najlepszym rozwiązaniem będzie jej ocementowanie. W trakcie kopania wszelkie kręgi należy spoinować, gdyż woda w studni powinna wydobywać się wyłącznie z jej dna. Niestety wiele zanieczyszczeń przedostaje się do studni w wyniku odkrycia jej górnych warstw. Mogą być to opady, pyły, a także wiele innych, szkodliwych czynników, które wraz z powietrzem przedostają się przez pokrywy. Winien może być tutaj także wadliwe urządzenie do czerpania wody. Ważne jest także doprowadzenie odpowiednich systemów filtracji, które sprawią, że nasza woda będzie mogła być stosowana w wielu różnych miejscach, na przykład do gotowania, mycia i innych czynności.

Skąd biorą się zanieczyszczenia w wodzie ze studni?





Na problemy z wodą w studni najczęściej skarżą się osoby zamieszkujący tereny wiejskie, w których to popularne jest stosowanie pestycydów i innych środków wpływających negatywnie na jakość wody. Na niską jakość wody narażone są także tereny zamieszkujące obszary przemysłowe, w których to odpady wnikają w glebę, zanieczyszczając ją i powodując skażenia. Niestety takie czynniki, jak rolnictwo, czy hodowla mają ogromny wpływ na jakość wody. Szkodliwe czynniki to także niezabezpieczone szamba, czy lokalne wysypiska śmieci. Tak naprawdę doskonałej jakości woda na wsi to jedynie mit, który należy obalić. Każda osoba, która chce zadbać o zdrowie i swoje i zdrowie swojej rodziny, powinna przed podaniem wody z takiego źródła, poddać je wnikliwej analizie. Bardzo często nawet w przypadku, kiedy wydaje nam się, iż zamieszkujemy tereny, które sprzyjają wysokiej jakości wody, możemy zdziwić się ilością zanieczyszczeń, które nagromadzone są w takiej wodzie. Czysta woda ze studni, której jakość wody została sprawdzona to jednak szansa na duże oszczędności oraz uniezależnienie się od sieci wodociągowych, które systematycznie podnoszą ceny lub dokonują prac konserwacyjnych i co za tym idzie, utrudnień w dostępie do wody. To bardzo dobre rozwiązanie, jednak należy podejść do niego z głową.

Jak sprawdzić, czy woda nadaje się do picia?





W celu weryfikacji jakości wody w naszej studni konieczne jest oddanie próbek wody do specjalistycznego laboratorium weryfikacji wody, w którym szereg specjalistów z zastosowaniem nowoczesnych technologii sprawdzi, czy woda nadaje się do spożycia, czy też w celu jej spożycia wystarczy zastosować odpowiednią filtrację. Badania takie wykonywane są najczęściej dla sanepidu lub nadzoru budowlanego. Należy jednak pamiętać, aby korzystać z usług firm, których usługi są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. W laboratorium weryfikacji wody sprawdzić można ponadto:

Stan wody basenowej,

stan wody kotłowej,

stan wody technologicznej, a także wiele innych.

Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne pozwolą na wykrycie nawet najmniejszych organizmów, dlatego my zyskamy pewność, ze spożywana przez nas woda ze studni nie zaszkodzi naszemu zdrowiu. Dzięki temu zyskamy także bardzo dużo na rachunkach za wodę. Analiza wody trwa zazwyczaj około tygodnia.

