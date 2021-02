Ponad 2,1 mln wykonanych szczepień w Polsce. 15 lutego ruszył II etap zapisów na szczepienia dla nauczycieli

Od końca grudnia ubiegłego roku w Polsce trwa wielka akcja szczepionkowa. W poniedziałek 15 lutego wystartowała kolejna tura rejestracji dla pozostałych grup nauczycieli szkół i przedszkoli do 65. roku życia oraz dla nauczycieli akademickich. Rejestracja potrwa do 18 lutego, do końca dnia.

Etap szczepień grupy „0” mamy niemalże za sobą. W styczniu wkroczyliśmy w I etap szczepień, w którym została zaszczepiona znaczna liczba seniorów po 70. roku życia. Teraz przyszedł czas na nauczycieli, którzy również należą do tego etapu. 8 lutego ruszyła pierwsza rejestracja, a 12 lutego wystartowały szczepienia. W poniedziałek, 15 lutego, rozpoczął się kolejny etap zapisów.

Kto może zarejestrować się na szczepienia od 15 lutego?

Nauczyciele wszystkich szkół i placówek do 65. roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni.

Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65. roku życia.

Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003. Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie. Ci, którzy w Systemie Informacji Oświatowej mają zaznaczoną długą nieobecność (tj. rozpoczętą przed 25 czerwca 2020 r.), będą mogli rejestrować się później.

Jak przebiega rejestracja nauczycieli szkół i placówek oświatowych?

Nauczyciele będą zgłaszać się do dyrektora szkoły lub placówki oświatowej (analogicznie jak przy rejestracji podczas pierwszej tury). Wypełniony formularz zgłoszeniowy dyrektor przekaże za pośrednictwem Strefy Pracownika Systemu Informacji Oświatowej do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie zgłoszenie trafi do szpitala węzłowego, który skontaktuje się ze szkołą lub placówką w sprawie terminu szczepienia.

Opiekunowie i pracownicy żłobków

W przypadków żłobków i instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat proces rejestracji na szczepienia jest podobny jak w przypadku szkół. Zgłoszenia na szczepienie dokonuje pracodawca przez formularz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: szczepieniazlobki.rcb.gov.pl

Rejestracja nauczycieli akademickich

Szczepienia przeciw COVID-19 nie ominą także nauczycieli akademickich. Oni również będą mogli się rejestrować od poniedziałku, 15 lutego. Za zapisy odpowiedzialni są rektorzy uczelni, którzy powinni wybrać koordynatorów uczelnianych. Sposób prowadzenia zapisów należy do autonomicznej decyzji uczelni.

Do udziału w szczepieniach są uprawnione osoby spełniające następujące kryteria:

nauczyciele akademiccy lub tzw. inne osoby prowadzące zajęcia,

urodzone po 31 grudnia 1955 r.,

osoby aktualnie zatrudnione na uczelni.

Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednym miejscu. Najlepiej wskazać uczelnię, która jest podstawowym miejscem pracy.

Do zgłoszenia pracowników uczelni na szczepienie niezbędny jest System POL-on.

Polska w czołówce państw UE, które najlepiej radzą sobie ze szczepieniami



Zajmujemy drugie miejsce na liście największych państw Unii Europejskiej pod względem liczby mieszkańców zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki przeciw Covid-19. Wyprzedza nas jedynie Rumunia. Za Polską są m.in. Hiszpania, Francja czy Niemcy.

Rośnie liczba chętnych na szczepienia

Już blisko 75 proc. osób chce przyjąć szczepionkę przeciwko Covid-19*. To zdecydowany wzrost w porównaniu z grudniem ubiegłego roku, ale też w zestawieniu ze styczniem 2021 r. Pod koniec ubiegłego roku na pytanie o chęć zaszczepienia się przeciwko Covid-19, „tak” odpowiedziało 43 proc. osób. W styczniu wynik był już lepszy – liczba osób zdecydowanych wzrosła do 68 proc.

Rosnąca liczba chętnych na szczepienia napawa optymizmem. Tylko duża grupa zaszczepionych daje szanse na wytworzenie odporności zbiorowej, czyli na pokonanie koronawirusa. Szczepionki są szansą na powrót do wyczekiwanej normalności. Ważne, aby tę szansę wykorzystało jak najwięcej osób.

*Wyniki sondażu United Surveys przeprowadzonego dla RFM FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. Sondaż przeprowadzono 5 lutego na grupie 1000 osób metodą CATI.

