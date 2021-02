Jak nie przytyć, mając siedzący tryb pracy?

Zacznij od podstaw





Najpopularniejszym mitem dotyczącym jedzenia jest ten, że tuczy jedzenie konkretnych produktów. Najczęściej wskazuje się w tym miejscu węglowodany: słodycze, makaron, ziemniaki, białe pieczywo. Jednak na masę ciała wpływa łączna kaloryczność zjadanych posiłków oraz ich zbilansowanie. Jedzenie źle zbilansowanych posiłków, przygotowanych z ubogich w składniki odżywcze produktów, może prowadzić do poważnych niedoborów, co może mieć nawet gorsze konsekwencje niż przybranie na wadze.

Aby określić, ile kalorii potrzebujesz do sprawnego funkcjonowania, skorzystaj z kalkulatora BMR, który wyliczy podstawową przemianę materii z uwzględnieniem dziennej aktywności czy uprawianego sportu. Jeżeli nie chcesz przytyć, nie jedz więcej niż Twoje dzienne zapotrzebowanie, a jeżeli chcesz schudnąć – jedz po prostu nieco mniej.

Zadbaj o jakość produktów





Dieta to podstawa. To ona jest najlepszą metodą na utrzymanie odpowiedniej masy ciała, a także kluczem do zdrowia. Najważniejszy dla utraty wagi i utrzymania jej na pożądanym poziomie powinien być więc właśnie odpowiednio zbilansowany jadłospis. Jeżeli masz problem z jego samodzielnym skomponowaniem, skorzystaj z pomocy dietetyka lub postaw na catering dietetyczny LightBox, który jest opracowywany przez specjalistów z zakresu żywienia. Dieta pudełkowa może okazać się szczególnie dobrym rozwiązaniem w przypadku osób, które nie lubią gotować. Dzięki niej nie musisz martwić się o to, co zjesz następnego dnia. Zaoszczędzony na robieniu zakupów i gotowaniu czas możesz przeznaczyć na swoje zainteresowania, odpoczynek czy aktywność fizyczną, która jest niezwykle ważna w przypadku osób spędzających dużo czasu w pozycji siedzącej.

Postaw na aktywność fizyczną





Po całym dniu przed komputerem lub w biurze warto wyjść na świeże powietrze, by pospacerować lub pojeździć na rowerze. W zimniejsze miesiące można także poruszać się w domu, np. wykonując publikowane w internecie treningi. Nie ma większego znaczenia, na jaką aktywność postawisz - każda wpłynie korzystnie na całkowitą przemianę materii, a co za tym idzie – także na to, ile możesz zjeść w ciągu dnia.

Połączenie ruchu, diety i dobrych nawyków pozwoli cieszyć się piękną sylwetką, nawet pomimo siedzącego trybu życia. Wystarczy odrobina motywacji i chęci. Powodzenia!

Materiał Promocyjny