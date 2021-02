Jak się zdrowo odżywiać w dobie pandemii?

Zdrowe odżywianie ze smakiem

Fundamentem diety każdego człowieka, niezależnie od wieku, powinny być świeże warzywa i owoce. Są one skarbnicą witamin, antyoksydantów, soli mineralnych, szeregu substancji bioaktywnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Największą wartość odżywczą mają rośliny spożywane na surowo, czyli niepoddane żadnej obróbce termicznej, dzięki czemu zachowują swoje cenne makro- i mikroelementy. Można kupować je na zapas, po czym część zamrażać, co przedłuży ich termin przydatności do spożycia, bez utraty składników odżywczych. Sieć handlowa Dino ceniona jest za codzienne dostawy świeżych warzyw i owoców, które podlegają rygorystycznym kontrolom odnośnie spełniania wszelkich norm jakościowych. Bardzo duży wybór świeżych roślin oferują sklepy Lidl – dotyczy to produktów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, egzotycznych.

Warto mieć zawsze w domu pod ręką suszone owoce i warzywa oraz ich konserwowe zamienniki – mogą być z łatwością przechowywane przez wiele miesięcy. W spiżarni można trzymać w puszkach/słoikach: fasolę, ciecierzycę, groszek, kukurydzę, sardynki, makrele, łososie, pomidory. W kuchennych szafkach warto znaleźć miejsce na zdrowe produkty suszone w postaci roślin strączkowych, ziaren, ryżu, kasz, orzechów, komosy, kuskusu, płatków owsianych, owoców. Przebywając wiele godzin w domu każdego dnia, zwiększa się ochota na podjadanie, dlatego warto zaopatrzyć się w zdrowe przekąski, które będą smaczne i jednocześnie pożywne – np. owoce świeże i suszone, orzechy, dobrej jakości sery, jogurty bez cukru, musli, miód.

O czym warto pamiętać?

W celu zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia, należy ograniczyć lub całkowicie wyeliminować wysoko przetworzoną żywność – zawierającą rafinowany cukier, tłuszcze trans, sól spożywczą. Pakowane przekąski i desery, słodzone napoje kolorowe - wszystko to jest pozbawione wartości odżywczej, dostarcza tak zwanych pustych kalorii, przyczynia się do powstania niedoborów żywieniowych, osłabia organizm i obniża odporność organizmu. Produkty mleczne są źródłem wielu cennych składników odżywczych, w tym białka i wapnia, dlatego powinny znaleźć się w jadłospisie. Bardzo ważne jest to, aby były one wysokiej jakości, najlepiej ekologiczne – mają je w swojej ofercie sieci handlowe Lidl i Biedronka. Zaleca się wybierać przede wszystkim jogurty, kefiry, maślanki, zsiadłe mleko bez dodatków – zawierają one naturalne probiotyki, które tworzą dobroczynną mikroflorę jelitową (stymuluje ona mechanizmy odpornościowe). Niezastąpione będą także kiszonki, czyli kiszona kapusta czy kiszone ogórki.

Mięso w diecie osób dorosłych i dzieci jest ważne, ale należy jeść je w umiarkowanych ilościach, wystrzegając się produktów przetworzonych. W sieciach handlowych Biedronka, Lidl i Dino każdego dnia dostępne są różnego rodzaju kawałki świeżego mięsa. Warto sięgać przede wszystkim po mięso wołowe, z kaczki, indyka, kurczaka. Smażenie powinno zostać zastąpione gotowaniem, duszeniem, pieczeniem w piekarniku. Produkty zbożowe należy wybierać z pełnego przemiału – unikając wszystkiego, co powstało z rafinowanej, białej mąki. W miarę możliwości warto zastąpić pszenicę np. orkiszem.

Dieta roślinna może być smaczna i zdrowa, z zamiennikami tradycyjnych produktów

Wspaniałym zamiennikiem dla mleka krowiego będą napoje roślinne. W ofercie sieci handlowych Lidl znajdują się niezwykle smaczne i zdrowe napoje ryżowe, sojowe, owsiane, migdałowe, z orzechów nerkowca, kokosowe. Podobnie jest z jogurtami, one również mogą być w wersji roślinnej. Jogurty kokosowe bez dodatku cukru, bez konserwantów, bez glutenu, bez GMO – dostępne w wielu wersjach smakowych, idealne dla dzieci i dorosłych. Żółty ser czy wędliny także mogą być w wersji wegetariańskiej/wegańskiej. Vege strefa w sklepach Lidl jest bogata i zróżnicowana, regularnie pojawiają się nowe produkty, których warto spróbować i urozmaicić nimi jadłospis.

Dlaczego warto spożywać żywność ekologiczną?

Spożywanie wysoko przetworzonej żywności, która zawiera wiele chemicznych dodatków, nie jest sposobem na zachowanie zdrowia, można sobie wręcz zaszkodzić. Sieci handlowe Lidl i Biedronka zadbały o to, aby w ich ofercie znalazły się produkty najwyższej jakości, do produkcji których użyto surowców z upraw/hodowli ekologicznych. Dotyczy to różnych kategorii produktów – słodyczy, nabiału, gotowych dań, makaronów, jajek, wędlin, mięsa, napojów, herbat, warzyw, owoców, kasz, przetworów, soków, pieczywa. Żywność ekologiczna pozbawiona jest sztucznych barwników, konserwantów, aromatów. Do jej produkcji wykorzystuje się starannie wyselekcjonowane surowce, które nigdy nie były traktowane pestycydami, herbicydami ani fungicydami. Produkty organiczne posiadają wysoką wartość odżywczą i wspaniale smakują.

Materiał Promocyjny