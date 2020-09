Jak wyleczyć łupież?

Czym jest łupież?

Łupież to choroba skóry o przewlekłym i nawrotowym charakterze. Charakteryzuje się nadmiernym złuszczaniem naskórka na głowie, czego efektem są charakterystyczne białawe płatki. Łupież nie jest zaraźliwą chorobą, jednak ze względu na to, że jest łatwo zauważalny, dla wielu osób stanowi wstydliwy problem. Szacuje się, że może dotyczyć nawet połowy populacji. Może wystąpić zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Rodzaje łupieżu

Choć łupież zazwyczaj kojarzy się nam z białawymi płatkami złuszczonego naskórka obecnymi na naszych włosach lub osypujących się na ubrania, nie jest to jedyny rodzaj tej dermatozy. W zależności od rodzaju, łupież może występować na pozostałych częściach owłosionej skóry ciała, może także przybierać odmienny kształt i kolor.

W przypadku odmian łupieżu wyróżniamy:

łupież zwykły (suchy) – najczęściej występująca forma dermatozy, z mniej nasilonym łojotokiem. Występuje na owłosionej skórze głowy. Złuszczany naskórek przyjmuje formę białych, drobnych łusek;

– najczęściej występująca forma dermatozy, z mniej nasilonym łojotokiem. Występuje na owłosionej skórze głowy. Złuszczany naskórek przyjmuje formę białych, drobnych łusek; łupież tłusty – to ciężka odmiana nieleczonego łupieżu suchego. Objawia się bardzo silnym łojotokiem, świądem, stanem zapalnym i żółtymi strupami na skórze głowy. Nieleczony może doprowadzić do całkowitego wyłysienia;

– to ciężka odmiana nieleczonego łupieżu suchego. Objawia się bardzo silnym łojotokiem, świądem, stanem zapalnym i żółtymi strupami na skórze głowy. Nieleczony może doprowadzić do całkowitego wyłysienia; łupież pstry – występuje na kończynach górnych, klatce piersiowej, szyi oraz tułowiu. Przyjmuje postać delikatnie łuszczących się brązowych plamek, które mogą odbarwiać się pod wpływem słońca;

– występuje na kończynach górnych, klatce piersiowej, szyi oraz tułowiu. Przyjmuje postać delikatnie łuszczących się brązowych plamek, które mogą odbarwiać się pod wpływem słońca; łupież różowy Giberta – za jego wywołanie najprawdopodobniej odpowiedzialne są ludzkie wirusy opryszczki. Występuje na ciele przyjmując postać różowych lub czerwonych plam, które w centralnej części ulegają złuszczeniu;

– za jego wywołanie najprawdopodobniej odpowiedzialne są ludzkie wirusy opryszczki. Występuje na ciele przyjmując postać różowych lub czerwonych plam, które w centralnej części ulegają złuszczeniu; łupież biały – obejmuje twarz (głównie policzki), ramiona oraz dłonie. Często towarzyszy atopowemu zapaleniu skóry (AZS). Przyjmuje postać białych ognisk, które nasilają się po ekspozycji na słońce lub wizycie w solarium;

Przyczyny powstawania łupieżu

Łupież może wystąpić u danej osoby na skutek działania różnych czynników. Wiemy już, że jest on wynikiem nadmiernie złuszczającego się naskórka. Złuszczanie się naskórka jest naturalnym procesem, który w przypadku zdrowej skóry głowy trwa ok. 28 dni. U osoby cierpiącej na łupież proces ten może ulec skróceniu nawet do kilku dni.

Za główny czynnik, który powoduje powstawanie łupieżu na skórze uznaje się grzyby z gatunku Malassezia. Ten rodzaj drożdżaków występuje w mikrobiomie skóry głowy każdego człowieka. W odpowiednich ilościach są one niezbędne do zachowania równowagi i prawidłowego funkcjonowania skóry głowy. Kiedy jednak dochodzi do modyfikacji składu sebum, uszkodzenia bariery lipidowej naskórka czy zmiany składu sebum, grzyby Malassezia zaczynają się namnażać, zaburzając w ten sposób równowagę mikrobiomu.

Wpływ na zaburzenie mikrobiomu i pojawienie się łupieżu mają:

zaburzenia hormonalne skutkujące wzmożonym łojotokiem, stąd łupież bardzo często pojawia się w okresie dojrzewania;

niewłaściwa higiena osobista, w tym zbyt rzadkie mycie włosów;

nieodpowiednia pielęgnacja, np. mycie włosów za pomocą zbyt inwazyjnych produktów, które podrażniają i przesuszają skórę głowy; także niedokładne spłukiwanie z włosów szamponu lub odżywki;

przewlekły stres;

nieprawidłowa dieta – spożywanie dużej ilości cukrów, tłuszczów nasyconych oraz żywności przetworzonej;

częste farbowanie włosów, korzystanie w dużych ilościach z produktów do stylizacji włosów;

uwarunkowania genetyczne;

przegrzewanie skóry głowy – suszenie włosów suszarką z gorącym nawiewem; także przebywanie w przegrzewanych pomieszczeniach, stąd łupież bardzo często może wystąpić w okresie grzewczym;

dieta uboga w wybrane witaminy i minerały, m.in. cynk, magnez, selen, wit. A, E oraz z grupy B.

Łupież – objawy

W jaki sposób rozpoznać, że mamy do czynienia z łupieżem? Łupież zwykły (suchy), który jest najczęstszym rodzajem dermatozy w przypadku owłosionej skóry głowy, zwykle objawia się w postaci białych, mniejszych lub większych fragmentów złuszczonego naskórka, które są widoczne na włosach, a także ubraniu. Łuszczącemu się naskórkowi może towarzyszyć świąd głowy oraz łojotok o zmiennym nasileniu. Można również zaobserwować suchość i większą łamliwość włosów.

Prawidłowe rozpoznanie początkowych objawów łupieżu i rozpoczęcie jego leczenia jest bardzo istotne. Pamiętajmy, że nieleczony łupież suchy może przekształcić się w łupież tłusty, który posiada o wiele ostrzejszy przebieg.

Jak wyleczyć łupież?

W leczeniu łupieżu najskuteczniejsza jest terapia miejscowa. Aby jednak leczenie przyniosło zamierzone efekty, w przypadku zauważenia u siebie pierwszych objawów łupieżu, warto udać się do dermatologa. Lekarz na podstawie obrazu klinicznego postawi właściwą diagnozę i wykluczy prawdopodobieństwo wystąpienia pozostałych chorób skóry jak np. łuszczyca czy łojotokowe zapalenie skóry.

W leczeniu łupieżu przede wszystkim stosuje się preparaty o działaniu przeciwłojotokowym, złuszczającym i grzybobójczym. Pomocnym składnikiem aktywnym jest także kwas salicylowy, który wspomaga usuwanie stwardniałych łusek skórnych.

W leczeniu łupieżu najlepiej sprawdzają się szampony przeciwłupieżowe. Przy wyborze warto zwrócić uwagę, aby produkt posiadał także właściwości łagodzące. Jeśli będziemy korzystać z produktów o zbyt silnym działaniu, możemy nasilić objawy łupieżu.

W walce z łupieżem można wspomagać się także domowymi sposobami, jak np. masaż skóry głowy przy użyciu ciepłej oliwy z oliwek, ziołowe wcierki, np. napar z tymianku lub olejek z drzewa herbacianego. Produkty te działają antyseptycznie i przeciwzapalnie.

Leczenie łupieżu, a pielęgnacja skóry głowy

Właściwa pielęgnacja ma ogromne znaczenie w powodzeniu kuracji przeciwłupieżowej. Walcząc z łupieżem warto zainteresować się produktami marki Vichy z gamy Dercos, dedykowanymi temu problemowi skórnemu. Zostały one wyposażone w aktywne składniki zwalczające przyczyny łupieżu i przywracające równowagę mikrobiomu jak:

selen DS, który przywraca równowagę mikrobiomu skóry głowy;

dwusiarczek selenu o działaniu przeciwgrzybiczym;

pochodną tokoferolu, która wykazuje właściwości łagodzące;

kwas salicylowy o działaniu keratolitycznym, ułatwiającym usuwanie obumarłych komórek naskórka;

ceramid R utrzymujący funkcję ochronną skóry głowy.

W przypadku włosów z tendencją do przetłuszczania świetnie sprawdzi się Dercos DS - Szampon przeciwłupieżowy, włosy normalne i przetłuszczające się. Jego głęboko oczyszczająca formuła działa już od pierwszego użycia eliminując 100% objawów widocznego łupieżu.

Dla osób o suchych włosach świetnym wyborem będzie Dercos DS - Szampon przeciwłupieżowy, włosy suche. Nie tylko skutecznie oczyszcza skórę głowy usuwając oznaki łupieżu, ale dzięki pochodnej tokoferolu dba o właściwe nawilżenie włosów.

W przypadku posiadaczy wrażliwej skóry głowy bardzo dobrze sprawdzi się Dercos - Szampon przeciwłupieżowy, wrażliwa skóra głowy. Produkt ten nie tylko eliminuje łupież, ale dzięki formule pozbawionej siarczanów łagodzi skórę głowy niwelując uczucie swędzenia i pieczenia.

W przypadku objawów łupieżu tłustego, warto sięgnąć po Dercos Micro Peel - Szampon peelingujący na ciężki, tłusty łupież. Dzięki połączeniu silnych składników aktywnych produkt ten skutecznie eliminuje trudny do usunięcia łupież oraz oczyszcza włosy. Dodatkowo szampon hamuje nadprodukcję sebum i łagodzi podrażnioną skórę głowy. Dla uzyskania najlepszych efektów, po rozprowadzeniu szamponu na włosach dobrze jest zostawić go na włosach na ok. 3 minuty, a następnie dokładnie spłukać wodą.

Jak zapobiegać nawrotom łupieżu?

Łupież to choroba skóry głowy o charakterze nawrotowym. Dlatego nawet po zakończeniu kilkutygodniowej kuracji warto wracać do jednego z szamponów przeciwłupieżowych z gamy Dercos, aby podtrzymać jej działanie oraz równowagę mikrobiomu.

Aby zapobiec nawrotom łupieżu:

dbaj o właściwą higienę skóry głowy i regularne mycie włosów;

korzystaj z produktów do pielęgnacji, które nie przesuszają ani nie podrażniają skóry głowy. Zwracaj uwagę na skład kosmetyków i unikaj tych, które zawierają silne detergenty;

zwracaj uwagę na to, aby nie przesuszać i nie przegrzewać skóry głowy – ogranicz korzystanie z suszarki, prostownicy czy lokówki. Unikaj długotrwałego przebywania w przegrzewanych pomieszczeniach;

unikaj lakieru do włosów i produktów stylizacyjnych, których obecność na skórze głowy i włosach może blokować ujścia mieszków włosowych;

unikaj stresujących sytuacji – silny, długotrwały stres wpływa na aktywność gruczołów łojowych.

W profilaktyce łupieżu bardzo dużą rolę odgrywa właściwa dieta. Ma ona bardzo duży wpływ na nasilenie oraz nawroty łupieżu. W walce z łupieżem warto zmienić swoje nawyki żywieniowe – zrezygnuj ze spożywania produktów zawierających duże ilości cukrów, soli oraz nasyconych kwasów tłuszczowych i produktów typu fast food. Wprowadź do swojej diety:

produkty bogate w witaminy A, E oraz z grupy B – znajdziesz je w nabiale, rybach, orzechach czy olejach roślinnych;

produkty o dużej zawartości cynku, żelaza, magnezu wapnia i fosforu – znajdziesz je w roślinach strączkowych, szpinaku, jarmużu, orzechach, bananach czy pomidorach.

