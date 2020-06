Zażywasz te leki? Zapomnij o alkoholu!

Odtrucie alkoholowe: na ratunek zdrowiu





Łączenie leków z alkoholem to prawie w każdym przypadku zły pomysł. Często jednak niezbyt skrupulatnie podchodzimy do obowiązku zapoznania się z dołączoną do opakowania ulotką lub przedyskutowania tej kwestii z lekarzem lub farmaceutą. Taki błąd może okazać się bardzo kosztowny. Zarówno napoje wyskokowe, jak i leki są sporym obciążeniem dla naszego organizmu. Jeżeli w naszym życiu jest ich zbyt wiele, warto pomyśleć o kompleksowym oczyszczeniu. Przeprowadzenie odtrucia alkoholowego jest możliwe dzięki prywatnym firmom, takim jak KacDoktor: specjaliści wiedzą najlepiej, jak odtruć organizm po ciągu alkoholowym, i jak przeprowadzić to w efektywny i bezpieczny sposób. Więcej informacji na temat odtrucia alkoholowego znajdziesz na stronie: https://www.kacdoktor.pl/odtrucie-po-alkoholu.

Leki i alkohol? Złe połączenie





Choć nie we wszystkich ulotkach znajdziemy informacje na temat ich interakcji z alkoholem, nie zawsze oznacza to, że takie połączenie będzie neutralne dla organizmu i nie będzie miało wpływu na działanie preparatu. Wątroba – organ, który najbardziej cierpi w wyniku zakrapianych imprez – ma także kontakt z lekami, co jest dla niej istotnym obciążeniem. W związku z tym może się okazać, że choć etanol i dane lekarstwo nie będą mieć bezpośredniego wpływu na nasze zdrowie, pogorszą je długofalowo albo proces leczenia nie będzie wystarczająco efektywny. Lepiej pomyśleć więc o detoksykacji po alkoholu i skupić się w pełni na powrocie do zdrowia.

Furagina: nie w parze z alkoholem





Furagina jest z pewnością jednym z najbardziej popularnych leków na leczenie zakażeń układu moczowego. Ta popularność w znacznej mierze wynika z faktu, że jest dostępna bez recepty. W związku z tym rzadko kiedy myślimy nawet o tym, jak może zadziałać w połączeniu z alkoholem. Tymczasem furagina blokuje enzym dehydrogenazy alkoholowej, a więc działa niemal dokładnie w taki sam sposób jak popularne wszywki z esperalu. W rezultacie dochodzi do zatrucia bardzo toksycznym aldehydem octowym, a to przypomina bardzo nasilonego kaca.

Leki przeciwwirusowe





Infekcje wirusowe towarzyszą nam niemal na każdym kroku. Często walczymy z nimi za pomocą preparatów zawierających pranobeks inozyny. Ten z kolei doprowadza do zwiększenia poziomu kwasu moczowego we krwi, zupełnie tak jak alkohol. Takie połączenie może prowadzić m.in. do ataku dny moczanowej. Lepiej więc zapomnieć o drinku przez okres kilku dni po zakończeniu leczenia.

Alkohol i antybiotyki





Z pewnością najwięcej mitów dotyczy połączenia alkoholu z antybiotykami. Choć nie zawsze będzie oznaczać to bezpośrednie niebezpieczeństwo, lepiej w ogóle zrezygnować z picia w okresie leczenia i bezpośrednio po nim: organizm wyczerpany chorobą potrzebuje sporo sił, które marnotrawimy na walkę z zatruciem. W niektórych przypadkach, np. terapii przy użyciu metronidazolu, rezultat może być jednak opłakany: ten antybiotyk może wywołać reakcję disulfiranową, a więc gwałtowną reakcję organizmu na zatrucie aldehydem octowym.

Wskazane odtrucie alkoholowe





W trakcie leczenia – niezależnie od preparatu – warto przede wszystkim skupić się na swoim zdrowiu. Jego stan można znacznie polepszyć dzięki detoksykacji. To, jak długo trwa odtrucie alkoholowe, zależy od wielu czynników. Doświadczeni medycy będą jednak w stanie bardzo szybko podać kroplówkę, dzięki czemu pacjent poczuje się zdecydowanie lepiej. Skład preparatu ma największy wpływ na to, ile kosztuje odtrucie alkoholowe. Już za kilkaset złotych można jednak kompleksowo odtruć organizm i zadbać o zdrowie.

Materiał Promocyjny