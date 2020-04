Nie daj się chorobie

Materiał Promocyjny

Pomiar temperatury to podstawowe badanie, które w prosty sposób informuje o aktualnym stanie zdrowia. Wiadomo: temperatura zdrowego człowieka oscyluje wokół 36,6 stp. C. Rośnie, gdy organizm jest atakowany przez chorobotwórcze bakterie, wirusy czy toksyny. Wyższa temperatura sprzyja bowiem aktywność komórek odpornościowych, jednak do czasu. Kiedy przekracza 38-38,5 stp. Celsjusza lub gwałtownie rośnie, konieczne jest podanie leków przeciwgorączkowych.

Jaki termometr wybrać?



W aptece znajdziemy duży wybór termometrów. Szklane są proste w obsłudze, a np. termometr Geratherm Classic wyglądem przypomina tradycyjny termometr z rtęcią (choć nie jej nie zawiera) i ma wieczystą gwarancję. Jednak na wynik pomiaru musimy chwilę poczekać, co w przypadku najmłodszych bywa trudne. Taki termometr może się również stłuc.

Elektroniczne urządzenia pozwalają na mierzenie temperatury również w tradycyjny sposób. Dają jednak wynik dużo szybciej. Niestety, w tych modelach nadal wyzwaniem jest mierzenie temperatury pacjentowi podczas snu.

Urządzenie bezdotykowe pozwala na pomiar bez angażowania osoby badanej. Wystarczy przybliżyć go do jej czoła i wynik jest znany w zaledwie kilka sekund. Najnowsze modele, jak np. BabyTemp marki Sanity, mają wbudowaną pamięć, która umożliwia monitorowanie wyników. Można nimi mierzyć nie tylko ciepłotę ciała, ale również otoczenia i płynów, co przyda się zwłaszcza rodzicom przygotowującym kąpiel czy posiłki dla najmłodszych.

Komu potrzebny jest ciśnieniomierz?

Zbyt wysokie ciśnienie to problem co trzeciego Polaka. Cześć z nich nawet o tym nie wie, bo się nie bada. Tymczasem nieleczone schorzenie to większe ryzyko zawałów, udarów, a nawet śmierci. Zminimalizować je pomoże prawidłowy pomiar ciśnienia. U osób zdrowych, które nie cierpią z powodu takich objawów jak szumy w uszach, bóle głowy, kołatanie serca, duszności przy chodzeniu, wystarczy przebadać się raz w roku. Osoby z nadwagą, prowadzące siedzący tryb życia, cierpiące na choroby nerek czy cukrzycę, powinny robić to raz na 2-3 miesiące, a nawet częściej.

Na rynku można wybierać między urządzeniami nadgarstkowymi i naramiennymi. Te pierwsze pozwalają na pomiar bez rozbierania się czy podwijania rękawa. Nie są jednak dla wszystkich. Nie zaleca się osobom, które mają zaburzenia pracy serca. Bardziej uniwersalne są więc ciśnieniomierze naramienne. Ciśnieniomierz naramienny Sanity SMART Cardio jest równie poręczny jak modele nadgarstkowe, ale bardziej dokładny i szybszy, bo pomiar dokonywany już podczas pompowania mankietu. Pozbawiony kabli i ładowany tak jak smartfon, świetnie sprawdza się zarówno w domu, jak i w czasie podróży. Model ten polecany jest zwłaszcza osobom cierpiącym na nadciśnienie tętnicze, chorym na cukrzycę, z wrodzonymi lub nabytymi wadami serca oraz po przebytym zawale serca.

Kiedy pomoże inhalator?

Skuteczne leczenie zapalenia krtani, tchawicy, zatok, oskrzeli, płuc wymaga inhalacji. Tylko w postaci aerozolu leki mogą szybko trafić dokładnie w miejsce, w którym toczy się stan zapalny.

Inhalacje wspomagają też walkę z astmą u najmłodszych, pozwalają oczyszczać układ oddechowy ze szkodliwych pyłów, w tym smogu. Przeprowadzane w sezonie grzewczym nawilżają nos i gardło, ograniczając tym samym ryzyko infekcji.

W sprzedaży dostępnych jest kilka rodzajów inhalatorów: pneumatyczne, ultradźwiękowe i siateczkowe. Te ostatnie pozwalają na przeprowadzenie zabiegu w bardzo krótkim czasie, również na leżąco. Sprawdzą się zatem zarówno u najmłodszych pacjentów, jak u osób w podeszłym wieku czy obłożnie chorych. Są też bardzo ciche. Należący do tej kategorii INHALATOR ULTRA PRO MESH może być stosowany z lekami zwalczającymi zarówno infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, jak i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), alergie, nawracające zapalenie płuc, stany po zapaleniu płuc, chroniczny bronchit oraz przy stanach pooperacyjnych.

