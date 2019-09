Wybory parlamentarne2019: pomysły partii politycznych na leki

Kontynuację dotychczasowej polityki refundacyjnej zapowiada PiS – po seniorach i kobietach w ciąży dostęp do nieodpłatnych leków mają mieć kolejne grupy. PSL chce zwiększyć dostęp do innowacyjnych leków onkologicznych i ma na to prostą receptę:

Pozostałe partie są jednak za tym, by ściganie patologii na rynku leków zostawić Inspekcji Farmaceutycznej, która jest dobrze zorganizowaną, tylko niedofinansowaną. PSL i Lewica uważają, że trzeba podnieść pensje inspektorów, by zwiększyć nabór na te stanowiska, a więc i liczbę kontroli. PO-KO jest zdania, że inspekcja powinna ściślej współpracować ze służbami śledczymi, tj. CBŚ czy CBA.

Pięciozłotowa odpłatność za lek jest sensowna, ponieważ dziś istnieją rezerwy finansowe w lekach o odpłatności 3,20 zł. Podniesienie tej kwoty do 5 zł mogłoby uwolnić wiele leków w gorszym segmencie refundacyjnym, za które dziś dopłacamy 30 i 50 proc. Lek za 5 zł będzie dotyczył najprawdopodobniej podstawy limitu, a nie wszystkich substancji, które znalazły się w grupie limitowej. Pomysł sprzedawania wszystkich leków za 5 zł wydaje się mało realny, wymagałby renegocjacji cen większości leków będących już w systemie i pozostających poza nim. Sensowny wydaje się apolityczny plan organizacyjnego i finansowego wzmocnienia GIF, który ułatwiłby walkę z wywozem leków. Warunkiem jest współpraca z KAS czy policją. Podoba mi się również koncepcja stworzenia UNF, przymiarka do polskiego odpowiednika amerykańskiej FDA, która jednak dysponuje znacznie większymi pieniędzmi. Koncepcja modyfikacji AdA budzi podstawowe pytanie, jaki mechanizm rynkowy miałby zachęcić duże sieci apteczne do wchodzenia do małych miejscowości czy wsi. Rezygnacja z zapisów AdA może doprowadzić do oligopolu w następstwie konsolidacji rynku aptecznego, jak np. w krajach bałtyckich.