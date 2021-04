Jak nie płacić za test na COVID ze skierowaniem prwatnym

Eksperci RPO wyjaśnili, że test można wykonać bezpłatnie pod warunkiem, że skierowanie wystawia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli tzw. lekarz pierwszego kontaktu. W takim wypadku test finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. - Pobranie wymazu do wykonania testu następuje w mobilnym punkcie pobrań lub w domu pacjenta - czytamy na stronie RPO.

Biuro przypomina, że jeśli jesteśmy ubezpieczeni, to mamy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie. Oznacza to, że mamy prawo wybrać sobie lekarza pierwszego kontaktu - świadczeniodawcę, udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z listy przychodni, które zawarły umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.