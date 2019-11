Zmierzcukier – jak uniknąć cukrzycy?

Na cukrzycę cierpi niemal 3,5 miliona Polaków, w tym ponad milion nie wie, że choruje. Kolejne 5 milionów osób ma stan przedcukrzycowy – czyli podwyższone stężenie glukozy we krwi na czczo do 100–125 ml/dl. Jest to niebezpieczne, ponieważ w krótkim czasie może doprowadzić do rozwoju cukrzycy. Chodzi głównie o cukrzycę typu 2, która stanowi niemal 90 proc. wszystkich przypadków choroby i która jest związana ze stylem życia.

Ich koszty są gigantycznym obciążeniem dla każdego, nawet najbogatszego systemu ochrony zdrowia, dlatego większość krajów zachodnich inwestuje w innowacyjne terapie, które nie tylko zapobiegają powikłaniom, ale też umożliwiają chorym życie w pełnej sprawności fizycznej, społecznej i zawodowej. Zapobieganie cukrzycy jest jednym na największych wyzwań współczesnego świata. By uniknąć choroby, często wystarczy zmienić styl życia, lepiej się odżywiać i więcej ruszać, a także regularnie badać poziom cukru we krwi. Stąd kluczowe jest, by jak najwięcej o tym mówić. W czasie drugiej edycji naszej akcji #Zmierzcukier, którą dziś rozpoczynamy, będziemy podpowiadać, co robić, by uniknąć zachorowania. A chorym podpowiemy, jakie nowoczesne terapie są obecnie dostępne w Polsce.