W szpitalach etaty dla psychologów od poronień

Zatrudnienie psychologa w wymiarze co najmniej pół etatu to nowe wymaganie, jakie musi spełnić każdy oddział ginekologiczno-położniczy I i II stopnia referencyjności, a więc oddziały, w których odbiera się porody naturalne i niepowikłane, w przeciwieństwie do tych z III, najwyższego stopnia referencyjności.

NIK doszła do wniosku, że pacjentkom, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub których dziecko zmarło tuż po porodzie, nie zapewniono prawidłowej i wystarczającej opieki, głównie przez wadliwą organizację udzielania świadczeń i nieprzestrzeganie obowiązujących regulacji, w tym standardów opieki okołoporodowej. „Kierujący podmiotami leczniczymi nie dostrzegali specyfiki pracy z takimi pacjentkami. Często opieka nad osobami doświadczającymi tych szczególnych sytuacji, ograniczała się do udzielenia niezbędnej pomocy medycznej i nie zapewniała szerszego wsparcia" – czytamy w informacji NIK.

Ustalenia NIK potwierdzają same pacjentki. W piśmie, które po przedstawieniu wyników kontroli wysłała do Izby Fundacja Rodzić po Ludzku, czytamy, że przypadki niewłaściwych zachowań personelu wobec kobiet, które straciły dziecko, są na porządku dziennym. Najczęstszym zgłaszanym problemem był brak empatii i technokratyczny język komunikacji (np. mówienie o „pojemniku na materiał" czy tłumaczenie, że „poronienie mieści się w statystyce").

W Polsce w latach 2017–2019 ok. 1,7 tys. dzieci urodziło się martwych, a u ok. 40 tys. kobiet ciąża zakończyła się poronieniem. Według szacunków poronieniem kończy się ok. 10–15 proc. ciąż. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów opieki okołoporodowej z 2018 r. pacjentka w sytuacjach szczególnych, takich jak rozpoznanie podczas ciąży ciężkiej choroby lub wady u dziecka, poronienie lub urodzenie dziecka martwego, niezdolnego do życia, chorego lub z wadami wrodzonymi, powinna mieć możliwość szybkiego skorzystania z pomocy psychologicznej, kontaktu z duchownym jej wyznania i wsparcia bliskiej osoby.