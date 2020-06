Testy na koronawirusa dla pracowników – wszystko, co warto wiedzieć przed powrotem do pracy

W tej sytuacji pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. To nie tylko zmiana organizacji biura, ale też umożliwienie przeprowadzenia testów, by móc wychwycić tych, którzy infekcję przechodzą bezobjawowo.

Oczywiście można próbować to ryzyko minimalizować. Główny Inspektorat Sanitarny opracował wytyczne dla poszczególnych branż i zakładów pracy. Zalecana jest m.in. częsta dezynfekcja i zachowanie odstępu minimum 1,5 metra między stanowiskami, a także częsta dezynfekcja klamek czy włączników.

Tyle, że wszystko obarczone jest ryzykiem. W nowoczesnych biurach typu open space, kancelariach prawnych, sądach, fabrykach, szkołach, szpitalach i punktach obsługi klienta nie trzeba wiele, by doszło do zakażenia. A wtedy rozwiązanie jest tylko jedno – zamknięcie firmy, przymusowa kwarantanna dla pracowników i straty.

W powrocie do normalności w firmach i w kontaktach biznesowych niezwykle istotny jest aspekt bezpieczeństwa. W tym pomocne mogą okazać się testy na obecność koronawirusa dla pracowników .

Dlatego właśnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stoi na stanowisku, że najlepszym sposobem na poradzenie sobie z koronawirusem jest powszechne testowanie. - Nie można walczyć z ogniem z zawiązanymi oczami – podkreśla szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Testy, testy, testy. Przetestujcie każdy podejrzany przypadek – tłumaczył.

To jednak nie wystarczy. Na łamach magazynu "Science" eksperci z University of California San Diego (USA) i Narodowego Uniwersytetu Sun Yat-sen w Kaohsiung (Tajwan) dowodzą, że nawet dwumetrowy odstęp może doprowadzić do zakażenia. A niebezpieczne patogeny przenoszą się drogą kropelkową na duże odległości.

- Jak wynika z ostatnio przeprowadzonych badań opinii, pracownikom w obecnej sytuacji zależy na stabilności zatrudnienia, na otwartej komunikacji oraz na zaufaniu. - mówi Wioletta Bykas-Darnowska, dyrektor HR w ALAB laboratoria. „Jako pracodawcy musimy zadbać nie tylko o zapewnienie odpowiedniej odległości między stanowiskami pracy, środków higieny osobistej czy środków do dezynfekcji, ale również o dobre samopoczucie naszych pracowników. Uważamy, że oprócz przestrzegania higieny i zachowania odpowiedniego dystansu w miejscu pracy, warto zlecić badania laboratoryjne krwi, które wykażą, czy pracownik ma lub miał kontakt z koronawirusem.” – dodaje Wioletta Bykas-Darnowska.

Wykonanie badań w kierunku Sars-CoV-2 pozwoli również wskazać, czy przebyta wcześniejszej infekcja była spowodowana chorobą COVID-19 czy innym patogenem. Jak dotąd uważa się, że po przebyciu zakażenia odporność może trwać kilka miesięcy. Przy zakażeniu innymi koronawirusami odporność może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Prowadzenie dalszych badań pozwoli na dokładniejsze poznanie mechanizmów nabywania odporności i czasu jej trwania po przebyciu choroby COVID-19.

Jak zorganizować badania dla pracowników?

Testy w kierunku COVID-19 dla pracowników można przeprowadzić w blisko 300 punktach pobrań należących do ALAB laboratoria, w których przestrzegane są najwyższe standardy bezpieczeństwa, zarówno wewnętrznych oraz zewnętrznych regulacji, wprowadzone ze względu na epidemię SARS-CoV-2.

Jednak, co może być ważne w przypadku firm, jest możliwość postawienia mobilnego punktu pobrań w takim miejscu, by pracownicy mogli łatwo z niego skorzystać. A jeśli firma ma np. przychodnię na swoim terenie, jest możliwość odebrania próbek pobranych we własnym zakresie.

Do badania nie trzeba być na czczo, dlatego próbki mogą być pobrane także po południu.

„Badanie to charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością oznaczeń. Do wykonywania testów używamy wyłącznie odczynników posiadających certyfikat IVD, o powtarzalnych wysokich parametrach i zaprojektowanych do pracy w laboratoriach medycznych” – podkreśla Krzysztof Łangowski, dyrektor medyczny ALAB.

W Alab laboratoriach wykorzystywane są m.in. testy ELISA, czyli jedne z najpowszechniej stosowanych w badaniach biomedycznych, zarówno naukowych, jak i diagnostycznych. Służą one do wykrycia określonych białek w badanym materiale z użyciem przeciwciał poliklonalnych lub monoklonalnych skoniugowanych z odpowiednim enzymem. Dzięki temu wynik jest wiarygodny.

Wyniki każdy pacjent może odebrać przez internet lub aplikację w telefonie. Jednak jeśli badania zleci lekarz zakładowy, to do niego w pierwszej kolejności trafią wyniki.

Co ważne, przeprowadzenie badań pracowników w ramach „Bezpiecznego powrotu do pracy” pozwala na indywidualne dopasowanie oferty do potrzeb przedsiębiorstwa.

Więcej informacji o testach na obecność COVID-19 dla pracowników: https://www.alablaboratoria.pl/20074-bezpieczny-powrot-do-pracy