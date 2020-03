Jak wzmocnić organizm przed nadejściem wiosny? Suplementy i witaminy to podstawa!

Czas na detoks!

Postęp cywilizacyjny jest dla nas bez wątpienia bardzo użyteczny, dostarcza nam wielu rozwiązań, o których jeszcze kilka lat temu nikomu się nawet nie śniło. Jednak to co jest tak dobre dla ogółu, niekoniecznie jest dobre dla nas samych. Każdego dnia otaczają nas zanieczyszczenia, związki chemiczne zawarte w powietrzu, wodzie czy żywności. Do tego nasz organizm jest bardzo wyczerpany z powodu życia w biegu, niedosypiania i stawiania na ‘szybkie’ jedzenie. Natural Pharmaceuticals podkreśla, że nie ma ono niczego wspólnego z witaminami i minerałami. Wiosną warto postawić na kilkudniowy detoks, podczas którego ograniczamy/ odstawimy używki (cukier, sól, kawa, alkohol, nikotyna), zastępując je produktami bogatymi w algi, siemię lniane, kwasy omega-3 i błonnik. Podczas tego kluczowe jest nawodnienie, w grę wchodzi oczywiście duża ilość wody, ale również soków owocowo-warzywnych.

Codzienna dawka zdrowia

Po okresie zimowym nasz organizm zmierza się z dużymi niedoborami zarówno witamin, jak i minerałów. Wszystko jednak jest do nadrobienia, wystarczy odpowiednio komponować posiłki, a także zadbać o suplementację. Najczęściej musimy zwrócić szczególną uwagę na uzupełnienie witaminy C, D, a także magnezu. Natural Pharmaceuticals proponuje szeroką ofertę produktów, uwzględniając również kwasy tłuszczowe odpowiedzialne za utrzymanie dobrej kondycji całego organizmu. Jednak pamiętamy, że suplementacja jest tylko wsparciem codziennej diety. Produkty w tej porze roku są bardzo ubogie we właściwości, ale Natural Pharmaceuticals podkreśla, że nie wszystkie. Cytryny, a także wyciągi z owoców dzikiej róży i czarnego bzu są bogate w witaminę C. W tranie i tłustych rybach znajdziemy witaminę D i kwasy tłuszczowe. Z kolei kakao, orzechy czy rośliny strączkowe będą idealne na niedobór magnezu. Chcieć to móc!

Liczy się całość!

Jeśli ktokolwiek myśli, że kilka nawet najlepszych, najbardziej wartościowych ‘kapsułek’ zapewni nam zdrowie i witalność… To byłoby zbyt proste. Natural Pharmaceuticals podkreśla, że aby przywrócić naszemu organizmowi pełną witalność należy zadbać o to kompleksowo. Dotyczy to zarówno zdrowej diety, jak i aktywności fizycznej. Komponowanie zrównoważonych posiłków to jedno, suplementacja to drugie, a ruch to trzecie. Dni stają się coraz cieplejsze, więc pogoda sprzyja wzmożonej aktywności, szczególnie na świeżym powietrzu. Jazda na rowerze, rolkach, bieganie, a może spacer? Wachlarz możliwości jest naprawdę szeroki. O korzyściach wynikających ze sportu można by napisać książkę, jednak przede wszystkim wpływa na poprawę kondycji i zmniejsza ryzyko chorób. Co więcej, poza aspektem zdrowotnym doskonale działa na psychikę. Ilość endorfin osiągana podczas wysiłku znacznie poprawia nam humor, a także dodaje energii do kolejnych działań. Przepisem na sukces jest wypracowanie zdrowych nawyków, które będziemy stosować niezależnie od pory roku. W zdrowym ciele, zdrowy duch!

Materiał Promocyjny