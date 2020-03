Jak zgubić brzuch przed zbliżającym się latem?

Wyznacz realny cel

„Chciałbym zrzucić 10 kilo w miesiąc i pozbyć się wystającego brzuszka do wakacji”. To cel bardzo ambitny lub w wielu przypadkach nawet trudno osiągalny (zależnie od stanu wyjściowego). Postawienie sobie zbyt wygórowanego celu spowoduje nasze zniechęcenie, niepotrzebną frustrację i złość, gdy stając na wadze, nie zobaczymy zmiany. Warto mierzyć siły na zamiary i skupić się raczej na usuwaniu przyczyn naszego brzuszka, a walkę z nim potraktować jedynie pobocznie.

Metoda małych kroczków

Cele muszą być proste i realne do osiągnięcia. Dobrze, jeżeli dotyczą one nie samego zadania głównego, a zadań pobocznych. „Zjem Fast-foody tylko raz w miesiącu” lub „słodycze jadam tylko w soboty, a od przyszłego miesiąca nie jadam ich w ogóle”, to znakomite cele, które pozwolą na rzeczywisty progres i ciągłe poczucie kontrolowania całego procesu odchudzania.

Co powinienem zmienić, żeby pozbyć się brzucha?

Wiemy już jak stawiać cele przed sobą, a teraz warto skupić się na przyczynach, przez które ów brzuch w ogóle się pojawił. Dopiero po uczciwym nazwaniu wroga, będziemy w stanie podjąć z nim walkę. Każdy brzuch to zupełnie inna historia i rozprawienie się z nim będzie wymagało głębszej analizy (np. dietetyka). Są jednak pewne błędy, które są częstymi przyczynami powstania zbyt dużego brzucha i warto się im przyjrzeć:

Problem:

- nieodpowiednia dieta (dużo węglowodanów prostych, mało warzyw i owoców, słodycze, słodzone napoje)

Rozwiązanie:

Przydatna może okazać się konsultacja dietetyczna i ustalenie indywidualnego jadłospisu na podstawie naszych preferencji żywieniowych. Unikanie węglowodanów prostych nie jest zadaniem skomplikowanym i przy dobrym planie dietetycznym może obyć się bez poczucia straty naszych ulubionych przysmaków.

Problem:

- zbyt mało ruchu (siedzący tryb życia i pracy, brak aktywności sportowej)

Rozwiązanie:

Początkowo wystarczyć mogą codzienne spacery, być może zamienienie samochodu na rower i znacznie częstsze wybieranie własnych nóg jako środka transportu. Indywidualny plan treningowy w naszych ulubionych dyscyplinach sportowych może również być przydatny.

Problem:

- przytyłem nagle, nie zmieniając wyraźnie swojego trybu życia i diety

Rozwiązanie:

Konieczna natychmiastowa konsultacja lekarska. Taka sytuacja może być symptomem chorób, z którymi obecnie walczy nasz organizm.

Co nagle to po diable

Odchudzanie jest procesem złożonym i długotrwałym. Bez względu na to czy chodzi o kilka czy kilkanaście kilogramów ciała za dużo, nastawmy się na ciężką pracę i przede wszystkim zmianę nawyków.

„Warto pamiętać, że jeśli nie przytyłeś w ciągu ostatnich 4 tygodni, to nie schudniesz w tak krótkim czasie. Samo dążenie do zdrowej diety też nie jest działaniem zero-jedynkowym, a raczej powolnym i stopniowym procesem zmiany nawyków żywieniowych, w którym to właśnie regularność jest szczególnie ważna. Większość osób wie, jak powinno wyglądać poprawne i zdrowe odchudzanie. Jednak, mimo popularności tego zagadnienia, nadal spotykam się z podstawowymi błędami, które niweczą nawet największą motywację”

Rzeczywistość jest dokładnie taka jak w powyższym cytacie z Michała Wrzoska – znanego i cenionego dietetyka, autora książki „Zdrowe Życie”. Nawet jeżeli nie wszystkim się ta diagnoza podoba, jest ona prawdziwa i poparta naukowo. Oczywiście pod warunkiem, że nie chcemy efektu jojo. O taki nietrudno w przypadku, gdy działamy drastycznie na nasz organizm (operacje, restrykcyjne diety eliminacyjne, silna farmakologia). Wszystkie szumne tytuły takie jak „Schudnij 10 kilo w tydzień” odłóżmy między bajki, a sami rozpocznijmy systematyczną pracę, zmieniając w naszym życiu element po elemencie, by po kilku miesiącach uzyskać rozsądne rezultaty. Stosując się do zaleceń profesjonalnego dietetyka oraz stopniowo zmieniając styl naszego życia, nie tylko zrzucimy brzuch do tego lata, ale będzie on również piękny zimą i w kolejnym roku.

Materiał Promocyjny