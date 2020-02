Olej CBD – czy wyleczy nas z lęku przed konopiami?





Szyldy z dużym zielonym napisem „CBD” już na stałe wpisały się w krajobraz polskich miast, a od kilku miesięcy ten sam skrót pojawia się coraz częściej na kosmetykach dostępnych w popularnych sieciach drogerii. Internetowe fora z kolei pełne są historii osób, które deklarują, że ich życie zostało odmienione przez olej CBD – dla jednych obiekt kontrowersji, dla innych źródło nadziei na poprawę jakości życia.

Co to jest CBD?





CBD – a właściwie kannabidiol – to jeden z ponad 80 kannabinoidów, czyli związków chemicznych występujących w konopiach. Coraz więcej badań klinicznych dowodzi jego terapeutycznych właściwości i wykazuje szereg zastosowań. Co więcej kannabidiol przyjmowany nawet w dużych ilościach nie niesie za sobą ryzyka odurzenia, a efekty uboczne występują rzadziej, niż podczas stosowania wielu popularnych farmaceutyków.

Olej CBD powstaje głównie z konopi siewnych, często w Polsce mylonych z konopiami indyjskimi, z których pozyskiwana jest nielegalna w naszym kraju marihuana. Faktycznie oba gatunki wyglądają bardzo podobnie, ale różni je przede wszystkim zawartość poszczególnych kannabinoidów i pewne różnice w strukturze trudne do dostrzeżenia przez laika.

W konopiach indyjskich znajdziemy znaczące ilości THC, innego kannabinoidu, któremu marihuana zawdzięcza swoją (nie)sławę. Tetrahydrokannabinol, bo tak brzmi pełna nazwa THC, posiada właściwości psychoaktywne i jest odpowiedzialny za charakterystyczny efekt odurzenia. Wykazuje jednak także pewne właściwości medyczne, dlatego konopie zawierające znaczące ilości THC dostępne są na receptę jako medyczna marihuana. W przypadku legalnych i powszechnie dostępnych odmian konopi siewnych poziom THC w roślinie jest bardzo niski – zwykle nie przekracza 0,2%-0,3%, a dominującym kannabinoidem jest CBD.

Rośliny z gatunku konopi siewnych, często nazywanych konopiami przemysłowymi, znane były ludzkości już kilka tysięcy lat temu. Na przestrzeni wieków używano ich między innymi do produkcji tkanin, papieru, produktów spożywczych oraz do celów medycznych. Według danych European Industrial Hemp Association w 2016 roku w samej Europie uprawiano ponad 33 tysiące hektarów konopi siewnych.





Historia Charlotte Figi





Jednymi z pierwszych osób, które przekonały się o skuteczności oleju z CBD, byli rodzice 6-letniej wówczas Charlotte Figi, u której zdiagnozowano Zespół Dravet – ciężką odmianę padaczki lekoopornej. W krytycznym momencie dziewczynka przechodziła nawet 300 ataków padaczkowych tygodniowo, z których część była na tyle silna, że doprowadzała do zatrzymania akcji serca. Lekarze opiekujący się małą pacjentką sugerowali nawet wprowadzenie jej w stan śpiączki farmakologicznej, aby ciało mogło odpocząć od ciągłych napadów.

Paige i Matt – rodzice Charlotte – stracili wszelką nadzieję i byli przygotowani na najgorsze. Lekarze oznajmili, że wyczerpali wszystkie możliwości oferowane przez konwencjonalną medycynę i nie są w stanie zrobić nic więcej. To właśnie wtedy matka dziewczynki w akcie desperacji zdecydowała się sięgnąć po bogatą w CBD marihuanę z niską zawartością THC. Pomimo wielu obaw wynikających z braku badań na temat wpływu marihuany na dzieci, dwóch lekarzy wyraziło zgodę na przystąpienie Charlotte do stanowego programu dla pacjentów leczonych medyczną marihuaną.

Dziewczynce podano niewielką dawkę CBD w formie oleju, ale efekty przerosły najśmielsze oczekiwania wszystkich, dla których los Charlotte nie był obojętny. Napady padaczki ustały – początkowo na godzinę, dwie, następnie na siedem dni. To było jak objawienie, jednak szybko pojawił się kolejny problem – brak stałych źródeł konopi bogatych w CBD.

Matka dziewczynki skontaktowała się z braćmi Stanley, którzy prowadzili największą uprawę medycznej marihuany w stanie Kolorado. W tym samym czasie hodowcy stworzyli nowy szczep konopi o wysokiej zawartości CBD i minimalnym poziomie THC, jednak wciąż zastanawiali się, w jaki sposób mogą go wykorzystać. Po spotkaniu z Charlotte bracia zgodzili się na dostarczanie rodzinie tak cennej dla niej rośliny. Z czasem szczep na cześć dziewczynki nazwano Charlotte’s Web.

Od momentu włączenia do terapii oleju CBD życie Charlotte zmieniło się nie do poznania. Dziewczynka zaczęła mówić, chodzić, samodzielnie jeść, a nawet jeździć na rowerze. Liczba napadów padaczki spadła do maksymalnie trzech miesięcznie. Obecnie nastolatka prowadzi normalne życie, maluje, jeździ na nartach i tańczy. Jest zdrowa i szczęśliwa. Olej CBD zmienił jej życie.

Rosnąca popularność CBD

Historia dziewczynki przykuła uwagę mediów szybko stając się ogólnokrajowym newsem, by następnie obiec cały świat. Była impulsem do rozpoczęcia dyskusji na temat leczniczych właściwości CBD, dokonała zmiany w postrzeganiu produktów z konopi oraz rozpoczęła prawdziwy boom na oleje z wysoką zawartością CBD.

Produkty zawierające CBD z miesiąca na miesiąc cieszą się coraz większą popularnością. Kannabidiol jest obecnie dostępny w wielu postaciach. Zdecydowanie najpopularniejszą i najlepiej przyswajalną formą pozostają oleje, ale CBD znajdziemy także w formie kapsułek, e-liquidów, żelków oraz kosmetyków. Dzięki liberalizacji przepisów i pozytywnym opiniom płynącym od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zakup CBD w USA i krajach Unii Europejskiej stał się niezwykle prosty. Nawet Światowa Agencja Antydopingowa (WADA), znana z dość rygorystycznych zasad, skreśliła w 2018 roku CBD z listy zakazanych substancji. Firma analityczna The Brightfield Group wycenia obecnie światowy rynek CBD na około 590 milionów dolarów. W swoich prognozach wskazuje, że do 2022 roku jego wartość przekroczyć może 22 miliardy dolarów.

Medyczne zastosowanie oleju CBD

CBD ma liczne właściwości terapeutyczne, a rosnąca liczba badań klinicznych pozwala nam lepiej zrozumieć drzemiące w kannabinoidach możliwości. Na najważniejsze odpowiedzi będziemy musieli poczekać jeszcze wiele lat, ale już dzisiaj wiemy o kilku schorzeniach, w przypadku których CBD może być pomocne.

Epilepsja

Jedną z najlepiej przebadanych pod kątem skuteczności leczenia przy użyciu CBD chorób jest wspomniana wcześniej epilepsja. Badania przeprowadzone zarówno na dorosłych, jak i na dzieciach wykazują, że olej CBD może znacznie poprawić komfort życia i stan zdrowia pacjentów chorujących na padaczkę lekooporną. W 2018 roku amerykańska agencja rządowa FDA, zajmująca się dopuszczaniem leków do sprzedaży, wyraziła zgodę na dystrybucję i stosowanie leku o nazwie Epidiolex, który w swoim składzie zawiera CBD.

Stany lękowe i depresja

Kannabidiol może być także wsparciem dla wielu osób mierzących się z zaburzeniami psychicznymi. CBD działa neuroprotekcyjnie oraz przeciwlękowo, a do korzystnych efektów stosowania oleju CBD można zaliczyć działanie uspokajające i przeciwdepresyjne.

W jednym z badań uczestnicy zostali poproszeni o przygotowanie i wygłoszenie przed kamerą przemówienia. Okazało się, że jedna dawka 300 mg CBD podana przed wystąpieniem znacząco zmniejszyła poziom stresu u badanych. Ci, którym podano placebo, podczas prezentacji zmagali się ze znacznie większymi zaburzeniami poznawczymi i dyskomfortem.

Bezsenność

Relaksacyjne właściwości CBD pozytywnie wpływają przede wszystkim na pracę mózgu. Kannabinoid ma wpływ na poziom melatoniny w organizmie, dzięki czemu pośrednio reguluje cykle snu. Wyniki badań opublikowanych w kwietniu 2019 roku głoszą, że aż 38% badanych przyznało, iż CBD nie tylko zmniejszyło dolegliwości związane z chorobą, ale także poprawiło jakość ich snu oraz ograniczyło liczbę sennych koszmarów.

Trądzik i inne choroby skóry

Kannabidiol może mieć pozytywny wpływ na kondycję skóry. Jego stosowanie nie tylko hamuje emocjonalne przyczyny powstawania trądziku, takie jak silny stres, ale również przyczynia się do łagodzenia reakcji zapalnej i ograniczenia produkcji zatykającego pory sebum.

To tylko niektóre z licznych zastosowań oleju CBD. Badania wciąż trwają, a każde z nich przynosi coraz lepsze wieści dla pacjentów cierpiących na choroby, w których terapii tradycyjne leki przestały przynosić oczekiwane efekty. Obecnie najbardziej zaawansowane badania dotyczą takich schorzeń lub ich objawów jak: chroniczny ból, stany zapalne, choroby układu nerwowego, schizofrenia, zespół jelita drażliwego, migreny czy nowotwory, w których kontekście wymienia się CBD jako substancję łagodzącą negatywne skutki uboczne chemioterapii i radioterapii.

Jak powstaje olej CBD?

Olej CBD produkowany jest z kwiatostanów konopi siewnych, a na jego jakość wpływa przede wszystkim sposób uprawy, jakość wykorzystywanych nasion oraz sposób ekstrakcji. Najbardziej zaufani producenci prowadzą własne organiczne uprawy, redukując tym samym ilość wykorzystywanych środków ochrony roślin i ich potencjalny wpływ na produkt końcowy. Za najbardziej wydajny i najbezpieczniejszy sposób ekstrakcji CBD uznaje się ekstrakcję nadkrytycznym dwutlenkiem węgla (scCO2). Uzyskany tą metoda ekstrakt roślinny charakteryzuje się wysoką jakością, jest pozbawiony zanieczyszczeń i niebezpiecznych substancji chemicznych.





Jak wybrać olej CBD?

Pomimo rosnącej liczby dowodów na skuteczność leczniczych właściwości olejów CBD, wiedza na ich temat ciągle nie jest powszechna, a zainteresowanie konsumentów wykorzystuje wiele firm sprzedających produkty niskiej jakości. Czym się kierować, by nie dać się oszukać?

Renomowani producenci olejów CBD oferują na swoich stronach wyniki badań z niezależnych laboratoriów prezentujące zawartość poszczególnych kannabinoidów w produkcie, a także potwierdzające brak szkodliwych substancji takich jak metale ciężkie czy pestycydy. Kolejnym kryterium wyboru powinna być metoda ekstrakcji oleju — za najwyższy światowy standard uznaje się ekstrakcję nadkrytycznym CO2. Jest to metoda zdecydowanie najdroższa, ale też gwarantująca produkt końcowy najlepszej jakości.

Trzecim kryterium, na jakie warto zwrócić uwagę, jest kraj pochodzenia produktu. Tutaj zdecydowanie warto postawić na producentów posiadających własne plantacje w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej. Przykładem takiego renomowanego polskiego producenta jest firma Eir Health, której powstające w Polsce oleje cieszą się dużą popularnością po obu stronach Atlantyku, zyskując uznanie także na wymagającym i bardzo konkurencyjnym rynku w USA.

Pamiętajmy także, że zastosowanie CBD warto skonsultować najpierw z lekarzem, by upewnić się, że nie występują żadne przeciwwskazania.

