Body wrapping Vialise - kosmetyki i ciepło zredukują cellulit

Body wrapping to alternatywa dla zabiegów w gabinecie





Body wrapping może pomóc między innymi osobom, które:

• nie chcą lub nie mogą korzystać z oferty medycyny estetycznej oraz kosmetologii, a potrzebują szybkiej poprawy wyglądu skóry,

• chcą działać profilaktycznie, aby zapobiec powstawaniu cellulitu.

Wybrane metody walki z cellulitem Sposób na cellulit Zalety Wady Krem na cellulit Wygodny sposób na walkę z cellulitem. Poprawia wygląd skóry. Musimy trafić na krem o dobrym składzie, nie zawierający chemii. Efekty wymagają systematyczności. Raczej nie uzyskamy spektakularnych rezultatów. Body wrapping Umożliwia szybką redukcję cellulitu oraz wyszczuplenie obwodów. Przy regularnym stosowaniu można uzyskać bardzo dobre efekty. Istnieje nieliczna grupa osób, która nie powinna wykonywać tych zabiegów. Zabiegi w klinice Dają najszybsze efekty w walce z cellulitem. Sprawdzą się w przypadku zaawansowanego cellulitu. Są dość kosztowne i muszą odbywać się w seriach po kilka powtórzeń. Nie zastępują odpowiedniej pielęgnacji skóry, diety i aktywności fizycznej. Dieta na cellulit Niezbędny element redukcji cellulit oraz zapobiegania jego rozwojowi. Wymaga silnej woli, a efekty nie są natychmiastowe. Ćwiczenia na cellulit Pomagają zredukować komórki tłuszczowe. Trzeba je wykonywać regularnie, wymagają silnej woli, a na rezultaty trzeba chwilę poczekać.

Body wrapping jest idealnym uzupełnieniem codziennej walki z cellulitem. Oznacza to, że podstawą jest stosowanie dobrego kremu na cellulit, a także przestrzeganie zasad zdrowej diety i aktywności fizycznej. Dzięki temu rezultaty body wrappingu będą bardziej spektakularne i dłużej się utrzymają.

Jak wykonać poprawnie body wrapping? Nie jest to skomplikowane. Poniżej podajemy szybką instrukcję.

Jeśli ktoś zmaga się z cellulitem, np. na brzuchu, musi posmarować obszar brzucha kremem, a następnie owinąć go folią. Body wrapping ma na celu wytworzenie ciepła, które poprawia mikrokrążenie skórne i przyspiesza wchłanianie składników przez skórę. Zanim ściągniemy folię z brzucha, powinno upłynąć około 20 - 45 minut. Wszystko zależy od produktu oraz naszej wrażliwości – mówi Justyna Masal-Ochotny, kosmetolog Clinica Cosmetologica

Body wrapping efekty daje w zależności od indywidualnych predyspozycji i wielkości zmian. U osób, które zaczęły kurację we wczesnej fazie cellulitu, już pierwsze owinięcie może przynieść widoczny rezultat. Jednakże jeżeli chcemy cieszyć się jak najlepszymi efektami, zabieg należy wykonywać regularnie, 2 – 3 razy w tygodniu.

Body wrapping – kosmetyki. Co powinny zawierać?





W zabiegu body wrapping kosmetyki odgrywają fundamentalną rolę. Zawsze należy przeanalizować skład produktu. Najlepszy krem będzie miał naturalny skład, bez zbędnych, sztucznych dodatków. Kosmetykami na cellulit da się zniwelować świeży cellulit oraz widocznie zmniejszyć ten zaawansowany, jednocześnie wzmacniając, nawilżając i poprawiając jędrność skóry. Wybierając odpowiedni preparat do body wrapping, kierujmy się poszukiwaniem składników takich, jak na przykład:

• olej z zielonej kawy - dzięki temu składnikowi skóra będzie mieć wyższą elastyczność i sprężystość,

• ekstrakt z owoców papryki ostrej - wykazuje silne działanie rozgrzewające, dzięki czemu komórki tłuszczowe ulegają szybszemu rozkładowi. Pobudzone zostaje mikrokrążenie, a cellulit stopniowo zanika.

• olejek cynamonowy, wyciąg z imbiru - działają podobnie jak owoce ostrej papryki - następuje rozgrzanie, poprawa mikrokrążenia i rozpad lipidów,

• olej sezamowy – nawilża, dzięki czemu ciało jest przyjemne w dotyku, miękkie, ponadto skóra wygląda młodziej,

• kofeina - ma właściwości drenujące, przyczynia się również do rozpadu lipidów.





Vialise Body Wrapping to jeden z najskuteczniejszych preparatów





Vialise Body Wrapping to kosmetyk do zabiegów body wrapping, który zawiera wszystkie powyższe składniki. Jeśli chodzi o ten preparat, opinie klientek są bardzo pozytywne:

Dla mnie Vialise Body Wrapping to produkt doskonały. Obawiałam się, że taki mocny skład podrażni moją skórę, tymczasem nic takiego się nie stało. Jest za to dobrym zabójcą dla cellulitu, bo już po jednym zabiegu moja skóra była wyraźnie ujędrniona i gładsza. Pomaga też gubić zbędne centymetry w obwodach! Zanim trafiłam na Vialise Body Wrapping, wcierałam swój krem na cellulit i skóra nawet po kilku dniach od zabiegu była mocno podrażniona, a efekty zerowe – pisze 31 - letnia Marzena

Vialise Body Wrapping zawiera głównie składniki pochodzenia roślinnego, dzięki czemu ciało jest intensywnie odżywione, zaś same kremy są bardzo łagodne, bezpieczne nawet dla wrażliwej skóry. Jeśli decydujemy się na smarowanie ciała substancjami sztucznie wytwarzanymi, narażamy się m.in. na wysuszenie skóry, występowanie alergii w postaci świądu, wysypek, zaczerwienień, a niekiedy nawet na ryzyko rozwoju choroby nowotworowej. Wśród substancji, których trzeba unikać znajdują się: aluminium, PEGi, silikony, parabeny, SLSy, formaldehydy. Składników tych nie znajdziesz ww Vialise Body Wrapping.

Sposoby na cellulit, o których należy pamiętać





Oprócz zabiegów body wrapping powinno się pamiętać także o innych metodach zwalczania cellulitu. Kuracja powinna zacząć się od wprowadzenia dobrych nawyków, czyli jedzenia pełnowartościowych produktów (warzyw, owoców, chudego mięsa i pełnoziarnistego pieczywa) oraz unikania słodyczy i wysoko przetworzonych, czy tłustych produktów. W odpowiedniej diecie potrzebna jest też duża ilość wody - 1,5 litra dziennie to minimalna dawka. Im więcej pijemy, tym lepiej nawadniamy organizm, poprawiamy przemianę materii i szybciej usuwamy toksyny z organizmu. Wśród domowych sposobów wyróżnia się także gimnastykę i aktywność sportową, pielęgnację naturalnymi kosmetykami i wykonywanie masaży (ręką, szorstką rękawicą lub rollerem). Jeśli nie przepadamy za ćwiczeniami takimi jak np. brzuszki, wykopy czy przysiady, to możemy wybrać bardziej intensywny sport, angażujący pracę wszystkich mięśni - np. bieganie, pływanie, aqua aerobik.

Zabiegi na cellulit, które wykonasz w gabinecie





Zabiegi na cellulit wykonywane przez specjalistów w klinikach mają na celu uzupełnienie podstawowych sposobów i pomoc przy bardziej zaawansowanych zmianach. Sporym zainteresowaniem cieszą się:

• mezoterapia igłowa lub bezigłowa - w konkretne partie ciała pokryte cellulitem można dostarczyć cenne substancje powodujące odbudowę skóry, a zanikanie tzw. pomarańczowej skórki,

• laser frakcyjny - działa tak, aby pobudzić fibroblasty do produkcji kwasu hialuronowego, elastyny i kolagenu (białka tkanki łącznej) - substancji odpowiadających za wygładzanie ciała. Wraz z wiekiem naturalna produkcja tych składników zanika i niestety to również może przyspieszyć pojawianie się cellulitu.

Body wrapping – sposób na profesjonalną walkę z cellulitem





Jak się pozbyć cellulitu za pomocą domowych sposobów i jednocześnie nie dopuścić do powstawania nowych grudek? Kuracja i dobra profilaktyka to nic trudnego. Najbardziej efektywnym zabiegiem, jaki możemy wykonać w domowym zaciszu jest body wrapping. Kosmetyki, które wykorzystujemy do tego zabiegu powinny być zawsze pochodzenia naturalnego. Takie produkty przydadzą się też w codziennej, profilaktycznej pielęgnacji ciała w miejscach narażonych na występowanie cellulitu (uda, brzuch, pośladki). Jednak zanim wybierzesz ten sposób, upewnij się, że możesz wykonywać body wrapping. Przeciwwskazania do tego zabiegu to ciąża, nadciśnienie, choroby serca, choroby nerek i żylaki. Nie jest też odpowiedni dla posiadaczek pajączków – popękanych kruchych naczynek krwionośnych.

Poza tym trzeba pamiętać o: systematycznej aktywności fizycznej, wypijaniu dużej ilości wody, zbilansowanej diecie, masażach ręcznych lub przy pomocy rollerów. Najważniejszą wskazówką w leczeniu cellulitu jest natomiast zwrócenie uwagi na czas - im szybciej zaczynamy likwidować jakąś zmianę, tym większa jest szansa, że satysfakcjonujące efekty zobaczymy równie szybko.

FAQ





1. Co to jest body wrapping i co jest potrzebne do jego przeprowadzenia?

Body wrapping jest to zabieg nakładania specjalnego preparatu oraz owijania folią miejsc na ciele, w których nagromadził się cellulit. Zabieg ma na celu zredukowanie cellulitu poprzez wytworzenie ciepła, dzięki któremu pobudzone zostaje mikrokrążenie, a składniki kosmetyku na cellulit lepiej się wchłaniają. Do zabiegu potrzebna jest tylko folia i preparat na cellulit, najlepiej naturalny i z wysoką zawartością składników aktywnych – jak Vialise Body wrapping.

2. Jaka folia do body wrapping nadaje się do zabiegu?

Do zabiegów body wrapping można używać folii spożywczej, folii kosmetycznej lub bandaży i opatrunków.

3. Body wrapping: jakie kosmetyki powinno się wybierać do domowych zabiegów?

Kosmetyki na cellulit oparte na naturalnych składnikach. Nie mogą zawierać aluminium, PEG - ów, silikonów, parabenów, SLS - ów, formaldehydu. Przykładem takiego kosmetyku jest Vialise Body Wrapping, o bezpiecznym, naturalnym składzie.

4. Body wrapping - jak zrobić w domu?

Wystarczy nałożyć kosmetyk na problematyczne miejsce, następnie owinąć skórę folią. Po upływie mniej więcej 45 minut, zdejmujemy folię, a kosmetyk zmywamy pod prysznicem. Zabieg wykonujemy 2-3 razy w tygodniu. Oczywiście, należy zachować regularność.

5. Czy body wrapping może być jedyną metodą zwalczania cellulitu?

Body wrapping jest pomocny w redukcji cellulitu, jednak powinniśmy oprócz niego zadbać o dietę i ćwiczenia, jeśli zależy nam na znacznych i trwałych efektach. Jeśli szukasz sparawdzonych naturalnych kosmetyków, odwiedź sklep pod adresem verdelab.pl

