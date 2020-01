Przewlekły stres i jego wpływ na organizm

Czynniki psychologiczne wpływają ponadto na początek, rozwój i utrzymywanie zaburzeń przewodu pokarmowego, takich jak zaparcia/biegunka/wzdęcie/dyspepsja czynnościowa. Wyniki badań prowadzonych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (American Psychological Association) wskazują, że do najczęstszych przyczyn stresu należą kwestie finansowe, poza tym źródłem dużego napięcia emocjonalnego bywa opieka zdrowotna, praca i życie rodzinne.

Przewlekły stres – wpływ na układy narządowe





Od lat nie ma wątpliwości, że długotrwały stres odpowiada za zaburzenia snu, depresję, bóle głowy i zaburzenia lękowe. Czynniki psychologiczne wywierają również duży wpływ na przebieg chorób. Stres u młodych kobiet z chorobą niedokrwienną serca może 3-krotnie zmniejszyć przepływ wieńcowy[1], w przypadku pacjentek po zawale serca może znacznie wydłużać okres rekonwalescencji i utrudniać powrót do zdrowia[2]. Objawy lękowe w przebiegu łagodnych zaburzeń poznawczych stanowią niezależny czynnik ryzyka progresji do choroby Alzheimera[3]. Poza tym stres zwiększa ryzyko cukrzycy typu II, otępienia, upośledza jakość spermy i redukuje płodność u kobiet.

Reakcją na ciężkie sytuacje stresowe są zmiany patofizjologiczne, m.in. w układzie nerwowym autonomicznym (unerwiającym narządy wewnętrzne) lub na osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Zmiany te oddziałują na czynność układu immunologicznego (odpornościowego). Wyniki nowych badań obserwacyjnych wskazują, że stres wiąże się z większą częstotliwością występowania chorób autoimmunologicznych[4] (tzn. związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego), w tym:

chorób tarczycy, m.in. choroby Hashimoto – przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, w przebiegu którego układ odpornościowy organizmu wytwarza przeciwciała skierowane przeciw „własnym” komórkom – komórkom tarczycy (ich niszczenie prowadzi do niedoczynności gruczołu).

chorób zapalnych jelit (związanych z upośledzeniem mechanizmów odpowiedzi immunologicznej)

reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), czyli uwarunkowanego immunologicznie schorzenia tkanki łącznej.

Chroniczny stres i czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego





Wyniki dużych, randomizowanych badań klinicznych[5] wskazują, że czynniki psychospołeczne mogą odgrywać istotną rolę w powstawaniu i przebiegu licznych schorzeń, również czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego (Functional Gastrointestinal Disorders; FGD). Dowiedziono, że stres, lęk lub depresja w wielu przypadkach poprzedzają lub współwystępują z FGD. Patofizjologia czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego (FGD) nie została dokładnie wyjaśniona, jednak z pewnością w ich powstaniu uczestniczą zaburzenia regulacji nerwowej, przede wszystkim osi mózgowo-jelitowej. A stres i napięcie emocjonalne wywierają istotny wpływ na układ nerwowy.

Zespół jelita drażliwego (irritable bowel syndrome – IBS) jest jednym z najczęstszych zaburzeń przewodu pokarmowego ­– występuje u ok. 11 proc. populacji[6]. Częściej chorują kobiety i pacjenci przed 50. rokiem życia. IBS manifestuje się nawracającymi bólami brzucha związanymi z:

wypróżnianiem

zmianą częstości wypróżnień

zmianą konsystencji stolców.

Przewlekły stres wymieniany jest w grupie najważniejszych czynników, które mogą zaostrzyć objawy zespołu jelita drażliwego.

IBS bardzo często towarzyszą objawy spoza układu pokarmowego, jak niepokój psychiczny i zaburzenia snu; u znacznego odsetka pacjentów stwierdza się objawy depresji i zaburzenia lękowe.

Dyspepsja czynnościowa może dotyczyć nawet 30 proc. całej populacji[7]. Objawia się uciążliwym uczuciem pełności poposiłkowej, wczesnej sytości, bólem/pieczeniem w nadbrzuszu. Zaburzenie może przyjmować postać:

zespołu zaburzeń poposiłkowych (dolegliwości występują po posiłku);

zespołu bólu w nadbrzuszu (ból/pieczenie w nadbrzuszu – niekoniecznie po posiłku);

współistnienia dwóch w/w zespołów (i związanych z nimi objawów).

Długotrwały stres i zaparcia czynnościowe





W zaparciach czynnościowych dominują dolegliwości związane z utrudnionym wypróżnianiem, do którego dochodzi zbyt rzadko i/lub towarzyszy mu uczucie niepełnej defekacji. Znamienny jest też wysiłek w trakcie oddawania stolca oraz dyskomfort w jamie brzusznej. U części pacjentów mogą pojawić się bóle brzucha i wzdęcia. Według szacunków zaparcia czynnościowe mogą dotyczyć nawet 8 proc. populacji; częściej występują u kobiet.

Wyniki badań[8] potwierdzają, że pacjenci z przewlekłymi zaparciami na tle czynnościowym częściej są narażeni na większy stres psychiczny niż osoby zdrowe. Więcej o zaparciach i ich przyczynach przeczytać można na http://www.stopzaparciom.pl/.

Leczenie zaparć czynnościowych obejmuje:

zmianę diety na bogatoresztkową – należy zwiększyć spożycie błonnika do 20–30 g w kilku porcjach dziennie (owoce, warzywa, musli produkty, otręby pszenne i inne produkty zbożowe)

nawadnianie organizmu: większą ilość przyjmowanych płynów (>3 l dziennie)

regularną aktywność fizyczną.

Jeśli metody niefarmakologiczne okażą się nieskuteczne w leczeniu zaparć czynnościowych, można zastosować leczenie farmakologiczne. Bisakodyl należy do grupy leków pobudzających, działających miejscowo w jelicie grubym, stosowanych w doraźnym leczeniu zaparć. Bisakodyl stymuluje perystaltykę jelitową, hamuje wchłanianie wody i elektrolitów, przyczyniając się do upłynnienia (zmiękczenia) mas kałowych, pobudzając i ułatwiając wypróżnienie.

