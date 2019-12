Nietrzymanie moczu w ciąży i po porodzie

Nietrzymanie moczu w ciąży – przyczyny





Nietrzymanie moczu w ciąży jest niezwykle częste – szacuje się, iż może dotyczyć nawet połowy kobiet. Dzieje się tak z różnych powodów, niekoniecznie dopiero w końcowym etapie ciąży. Popuszczanie moczu w ciąży może bowiem rozpocząć się już w pierwszym trymestrze, gdy wzrasta dobowa objętość produkowanego przez kobietę moczu. Można wtedy zauważyć chociażby częstszą potrzebę mikcji. W sytuacji, w której mięśnie dna miednicy są osłabione, wysiłkowe nietrzymanie moczu może pojawić się już na tak wczesnym etapie ciąży. Najczęściej objawia się popuszczaniem moczu przy kichaniu, kaszlu czy wysiłku. Warto wtedy skupić się na regularnych ćwiczeniach mięśni Kegla, by problem się nie pogłębił.

W trzecim trymestrze, gdy macica jest coraz większa, a objętość pęcherza zmniejsza się, utrzymanie moczu staje się coraz trudniejszym zadaniem. Do tego dochodzi także zwiększona aktywność dziecka, które – rozpychając się – uciska pęcherz i powoduje natychmiastową potrzebę oddania moczu a nierzadko także popuszczanie. Dodatkowo ciało kobiety zaczyna powoli przygotowywać się do porodu. Wiąże się to z automatycznym rozluźnianiem mięśni dna miednicy oraz mięśnia szyjki macicy za pomocą relaksyny, hormonu wydzielanego przez organizm ciężarnej. Stąd też większe trudności w utrzymaniu moczu na końcowym etapie ciąży. U wielu kobiet jednak stabilizacja gospodarki hormonalnej i stanu mięśni umożliwia pozbycie się problemu nietrzymania moczu. Zwykle dzieje się to w przeciągu kilku miesięcy. Gdy jednak objawy nie ustępują, mamy do czynienia z nietrzymaniem moczu po porodzie, które należy zdiagnozować i rozpocząć leczenie.

Nietrzymanie moczu po porodzie – przyczyny





Podczas porodu mięśnie dna miednicy rozciągają się i tracą swoją sprężystość. Zdarzają się także sytuacje, w których poród naturalny lub wywołany oksytocyną jest przyczyną uszkodzenia ich – ta sytuacja może mieć miejsce również podczas przeprowadzania cesarskiego cięcia. Dodatkowym czynnikiem ryzyka wystąpienia nietrzymania moczu po porodzie jest także urodzenie dziecka o wadze powyżej 4 kilogramów czy otyłość brzuszna matki.

Po porodzie najczęściej mamy do czynienia z wysiłkowym nietrzymaniem moczu – tak samo jak w trakcie ciąży. Dlatego warto zwracać szczególną uwagę na to, czy popuszczanie moczu pojawia się podczas kichania, kaszlenia czy śmiania się, a także czy podczas tego odczuwane jest parcie na pęcherz. Wysiłkowe nietrzymanie moczu, które wiąże się z uszkodzeniem mechanizmu zamykania cewki moczowej, odbywa się bez jakiegokolwiek uczucia parcia. To informacja, która warto zanotować i przekazać lekarzowi podczas wizyty.

Niektóre kobiety rezygnują z wizyty u lekarza, licząc na to, iż ich stan się poprawi. Oczywiście to bardzo prawdopodobne – mięśnie i hormony wracają do normy kilka miesięcy po porodzie. Jednak nie warto bagatelizować tego problemu i skonsultować go z lekarzem już na początkowym etapie.

Jak radzić sobie z nietrzymaniem moczu?









Nietrzymanie moczu po porodzie jest przypadłością częstą i poważną, jednak nie niemożliwą do wyleczenia. Im szybsza reakcja, tym większa szansa na powodzenie terapii i całkowite pozbycie się problemu.

Pierwszym działaniem, jakie zostanie zalecone przez lekarza po procesie diagnostycznym, będzie z dużym prawdopodobieństwem zalecenie fizjoterapii mięśni dna miednicy. Mięśnie Kegla można ćwiczyć samodzielne w domu, jednak aby nauczyć się, jak wykonywać ćwiczenia prawidłowo, zaleca się konsultacje z fizjoterapeutą. W przypadku, w którym mięśnie są zniszczone, konieczna może okazać się elektrostymulacja przeprowadzana przez specjalistę. Impulsy umożliwiają stymulowanie nerwu sromowego, co wspiera odbudowywanie się mięśni. Ta metoda jest jednak najlepsza w połączeniu z tradycyjnymi ćwiczeniami.

Ćwiczenia nie są sposobem, który zagwarantuje natychmiastowe rozwiązanie problemu. Efekty można zauważyć dopiero po kilku miesiącach regularnego treningu mięśni dna miednicy. W sytuacji, w której ćwiczenia okazują się niewystarczające, konieczna może być operacja.

Leczenie operacyjne dobierane jest do indywidualnego stanu zdrowia pacjentki – w zależności od stopnia nietrzymania moczu. Najpopularniejszymi zabiegami są jednak wykonywane laparoskopowo metody Sling, TVT oraz operacja metodą Burcha. To one wykazują największą skuteczność tuż po zabiegu oraz po 5 latach od wykonania operacji.

Nietrzymanie moczu to jednak nie tylko problem natury fizycznej, ale także psychicznej. Dlatego istotne jest, by podczas procesu diagnostycznego oraz leczenia umieć chronić się przed wilgocią i zapewniać sobie wysokie poczucie komfortu.

Jak chronić się przed wilgocią?





Nietrzymanie moczu wiąże się z ogromnym dyskomfortem związanym z wilgocią oraz nieprzyjemnym zapachem amoniaku, który towarzyszy osobie z tą przypadłością. Wpływa to na poczucie własnej wartości, a co za tym idzie często także na świadomą rezygnację z życia społecznego oraz zawodowego. W przypadku świeżo upieczonych matek, nietrzymanie moczu może być czynnikiem nasilającym depresję poporodową. Niesamowicie ważne jest zatem, by szukać pomocy medycznej jak najszybciej po zaobserwowaniu problemu, a także by chronić się przed wilgocią w sposób doraźny, mogący zneutralizować nieprzyjemne skutki nietrzymania moczu.

Kobietom z problemem nietrzymania moczu najczęściej poleca się wkładki urologiczne – to bardzo dyskretny wyrób, który wyglądem i sposobem zakładania przypomina tradycyjne podpaski. Są jednak dużo bardziej chłonne, a dzięki zawartości superabsorbentu neutralizują także zapach moczu, zapewniając wyższe poczucie komfortu. Dzięki szybkiemu pochłanianiu wilgoci chronią skórę przed ewentualnymi podrażnieniami i odparzeniami, które niestety są częstą przypadłością wśród osób cierpiących na nietrzymanie moczu. Wkładki urologiczne dla kobiet będą doskonałym rozwiązaniem przy kropelkowym, lekkim i średnim nietrzymaniu moczu – odpowiednim na przykład w ostatnim trymestrze ciąży bądź po okresie połogu.

W przypadku, w którym nietrzymanie moczu jest silniejsze, na przykład przed zabiegiem chirurgicznym, konieczne może być skorzystanie z wyrobów o większym stopniu absorpcji, na przykład majtki chłonne. Zakładane jak zwykła bielizna są równie dyskretne co wkładki urologiczne, doskonale dopasowujące się do ciała. Sprawdzą się przy średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu.

Nietrzymanie moczu w ciąży i po porodzie to przypadłość, z którą kobiety borykają się niezwykle często. Dlatego tak ważne jest, by nie wstydzić się tego problemu i szukać pomocy u specjalistów – ginekologa prowadzącego czy urologa. Dzięki temu istnieje spora szansa na wyleczenie i powrót do stanu sprzed ciąży.



Materiał Promocyjny