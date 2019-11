Witaminy na włosy - źródło piękna od wewnątrz

Bardzo często zapominamy lub nie zdajemy sobie sprawy jak ważne dla zdrowia, ale też wyglądu, jest to co spożywamy. Skóra, paznokcie, włosy – one też reagują na to jakich składników dostarczamy sobie w codziennym menu. Zatem warto wiedzieć, jakie witaminy na włosy są najważniejsze.

Różne witaminy na włosy działają w inny sposób i odpowiadają za różne aspekty ich zdrowia. Zdrowie skóry głowy jest również bardzo istotne, ponieważ tutaj znajdują się mieszki włosowe. Do nich, dzięki naczyniom krwionośnym, docierają składniki: witaminy, minerały, które spełniają określone zadania i wpływają na zdrowie i wygląd włosów. Kiedy tych składników jest zbyt mało w diecie to stan włosów pogarsza się. Stają się słabsze, cierpi na tym ich sprężystość, blask i odporność na wypadanie. I tutaj niestety nawet najlepsze kosmetyki i odżywki mogą pomóc tylko w części. Przyjrzyjmy się teraz kilku ważnym składnikom i ich wpływowi na włosy.

Jakie minerały i witaminy na włosy?





Witamina A jest znana ze swojego pozytywnego wpływu na zdrowie skóry. Wspomagając krążenie, wspomaga jednocześnie natlenienie skóry głowy. Ale witamina A ma też bardziej bezpośredni wpływ na włosy. Dzięki niej, włosy są chronione przed łamliwością i suchością. Witamina A dba też, by były mocniejsze. Źródła tej witaminy to przetwory mleczne, jaja, brokuły, wątróbka czy papryka.

jest znana ze swojego pozytywnego wpływu na zdrowie skóry. Wspomagając krążenie, wspomaga jednocześnie natlenienie skóry głowy. Ale witamina A ma też bardziej bezpośredni wpływ na włosy. Dzięki niej, włosy są chronione przed łamliwością i suchością. Witamina A dba też, by były mocniejsze. Źródła tej witaminy to przetwory mleczne, jaja, brokuły, wątróbka czy papryka. Kolejna z witamin, B6, bierze udział w podziale komórek mieszków włosowych. A co to oznacza w praktyce? Po prostu wzrost włosa! Witamina B6 ma pozytywny wpływ na ten proces. Znajdziesz ją w rybach, bananach, marchwi i szparagach.

ma pozytywny wpływ na ten proces. Znajdziesz ją w rybach, bananach, marchwi i szparagach. Witamina B12 to witamina, o którą musisz zadbać, jeśli zauważysz, że Twoje włosy wypadają w zbyt dużych ilościach. Odpowiedni poziom tej witaminy może przyczynić się do powstrzymania tego procesu. Wołowina, ryby i jaja to źródła witaminy B12, które warto włączyć do swojego menu.

to witamina, o którą musisz zadbać, jeśli zauważysz, że Twoje włosy wypadają w zbyt dużych ilościach. Odpowiedni poziom tej witaminy może przyczynić się do powstrzymania tego procesu. Wołowina, ryby i jaja to źródła witaminy B12, które warto włączyć do swojego menu. Biotyna , nazywana też „witaminą piękna”, to według specjalistów jedna z najważniejszych witamin na włosy . Jakie ma dokładnie znaczenie? Biotyna zawiera cząsteczki siarki. Dostarcza je do włosa i w taki sposób buduje keratynę, składającą się z aminokwasów siarkowych. A keratyna jest podstawowym budulcem włosa. Biotyna na włosy ma wpływ także w taki sposób, że przeciwdziała procesom siwienia. Jej niedobór może powodować zwiększone wypadanie włosów i zaburzenie wzrostu paznokci. Ten bardzo ważny składnik znajdziesz m.in. w szpinaku, sardynkach, marchwi, grzybach, wątróbce, orzechach włoskich i ziemnych.

, nazywana też „witaminą piękna”, to według specjalistów jedna z najważniejszych . Jakie ma dokładnie znaczenie? Biotyna zawiera cząsteczki siarki. Dostarcza je do włosa i w taki sposób buduje keratynę, składającą się z aminokwasów siarkowych. A keratyna jest podstawowym budulcem włosa. ma wpływ także w taki sposób, że przeciwdziała procesom siwienia. Jej niedobór może powodować zwiększone wypadanie włosów i zaburzenie wzrostu paznokci. Ten bardzo ważny składnik znajdziesz m.in. w szpinaku, sardynkach, marchwi, grzybach, wątróbce, orzechach włoskich i ziemnych. 2 minerały, cynk i selen , mają szczególne znaczenie dla zdrowia włosów. Cynk bierze udział w tworzeniu keratyny, ma wpływ na działanie gruczołów łojowych i metabolizm aminokwasów. Jego za mała ilość w organizmie może wpływać na większe wypadanie włosów. Selen z kolei uodparnia włosy na przesuszanie. Cynk znajdziesz w pestkach dyni, migdałach, jabłkach, szparagach, grochu, pomidorach. Selen natomiast we włoskich orzechach, jajkach, brokułach czy kaszy jęczmiennej.

i , mają szczególne znaczenie dla zdrowia włosów. bierze udział w tworzeniu keratyny, ma wpływ na działanie gruczołów łojowych i metabolizm aminokwasów. Jego za mała ilość w organizmie może wpływać na większe wypadanie włosów. z kolei uodparnia włosy na przesuszanie. Cynk znajdziesz w pestkach dyni, migdałach, jabłkach, szparagach, grochu, pomidorach. Selen natomiast we włoskich orzechach, jajkach, brokułach czy kaszy jęczmiennej. Witamina E , podobnie jak witamina A, wspomaga przepływ krwi. Jako przeciwutleniacz, chroni macierz włosa przed niszczącym działaniem wolnych rodników. Wpływa na wzrost włosów, poprzez przyśpieszenie podziałów komórek macierzy. Źródła witaminy E to np. szpinak i oliwa z oliwek.

, podobnie jak witamina A, wspomaga przepływ krwi. Jako przeciwutleniacz, chroni macierz włosa przed niszczącym działaniem wolnych rodników. Wpływa na wzrost włosów, poprzez przyśpieszenie podziałów komórek macierzy. Źródła witaminy E to np. szpinak i oliwa z oliwek. Kwas foliowy pobudza komórki macierzy włosa do wzrostu i w ten sposób oddziałuje na jego wzrost. By dostarczyć kwas foliowy do organizmu, spożywaj duże ilości warzyw liściastych (sałata, kapusta), słonecznik, drób.

pobudza komórki macierzy włosa do wzrostu i w ten sposób oddziałuje na jego wzrost. By dostarczyć kwas foliowy do organizmu, spożywaj duże ilości warzyw liściastych (sałata, kapusta), słonecznik, drób. Miedź to pierwiastek odpowiedzialny za prawidłowy kolor włosów. Bierze udział w procesie tworzenia melaniny – naturalnego barwnika włosów. Kiedy jest jej zbyt mało to może dojść do odbarwień. Źródłem miedzi są szparagi i porzeczki, płatki owsiane, kakao, orzechy, produkty zbożowe, słonecznik.

to pierwiastek odpowiedzialny za prawidłowy kolor włosów. Bierze udział w procesie tworzenia melaniny – naturalnego barwnika włosów. Kiedy jest jej zbyt mało to może dojść do odbarwień. Źródłem miedzi są szparagi i porzeczki, płatki owsiane, kakao, orzechy, produkty zbożowe, słonecznik. Niacyna dostarcza energii dla wzrostu włosów, ale ma też bardzo ważne, pośrednie działanie. Otóż, tak jak witamina A, usprawnia przepływ krwi. Do cebulek może dopłynąć więcej krwi z tlenem i substancjami odżywczymi, a to wpływa na stan włosów. Pod dostatkiem niacyny zawierają ziarna słonecznika, orzechy, szparagi, drób, ryby, grzyby.

dostarcza energii dla wzrostu włosów, ale ma też bardzo ważne, pośrednie działanie. Otóż, tak jak witamina A, usprawnia przepływ krwi. Do cebulek może dopłynąć więcej krwi z tlenem i substancjami odżywczymi, a to wpływa na stan włosów. Pod dostatkiem niacyny zawierają ziarna słonecznika, orzechy, szparagi, drób, ryby, grzyby. Następna istotna substancja to kwas pantotenowy . Pomaga on w sprawnym wytwarzaniu keratyny. Zapewnia optymalny wzrost. Korzystnie wpływa na produkcję sebum, które służy ochronie skóry i włosów przed przesuszeniem i innymi czynnikami zewnętrznymi. Wołowina, brokuły, fasola, jaja, pomidory, mleko – w tych produktach znajdziesz kwas pantotenowy.

. Pomaga on w sprawnym wytwarzaniu keratyny. Zapewnia optymalny wzrost. Korzystnie wpływa na produkcję sebum, które służy ochronie skóry i włosów przed przesuszeniem i innymi czynnikami zewnętrznymi. Wołowina, brokuły, fasola, jaja, pomidory, mleko – w tych produktach znajdziesz kwas pantotenowy. Jakie jeszcze witaminy na włosy mają wpływ? Np. tiamina . Tiamina pomaga regulować wydzielanie sebum i chronić przed łupieżem. Tiaminę zawierają ziarna słonecznika, kasza gryczana, orzechy, migdały.

. Tiamina pomaga regulować wydzielanie sebum i chronić przed łupieżem. Tiaminę zawierają ziarna słonecznika, kasza gryczana, orzechy, migdały. Ryboflawina zapewnia witalność, daje włosom energię do wzrostu. Jej niedobór przyczynia się do wypadania włosów. Ryboflawinę zawierają brokuły, mleko, jogurt, jajka, pełnoziarnisty chleb.

zapewnia witalność, daje włosom energię do wzrostu. Jej niedobór przyczynia się do wypadania włosów. Ryboflawinę zawierają brokuły, mleko, jogurt, jajka, pełnoziarnisty chleb. Kolagen to jeden z podstawowych składników naszego organizmu. Z czasem jednak organizm produkuje go coraz mniej, a jednocześnie ciągle ulega on degradacji. Stąd biorą się zmarszczki i inne mankamenty jak np. utrata jędrności skóry czy cieńsze włosy. Bez kolagenu włosy łatwiej się przesuszają, szybciej wypadają, a także są osłabione – łatwiej się łamią.

to jeden z podstawowych składników naszego organizmu. Z czasem jednak organizm produkuje go coraz mniej, a jednocześnie ciągle ulega on degradacji. Stąd biorą się zmarszczki i inne mankamenty jak np. utrata jędrności skóry czy cieńsze włosy. Bez kolagenu włosy łatwiej się przesuszają, szybciej wypadają, a także są osłabione – łatwiej się łamią. Wspominaliśmy już tutaj, że keratyna to główny budulec włosa. Zawiera ona wysokie zawartości aminokwasów siarkowych jak np. cysteiny. Aminokwasy siarkowe są bardzo ważne dla zdrowia włosów. Ich źródłem jest białko zwierzęce.

Troska od zewnątrz też jest ważna!





Warto by pielęgnacja od wewnątrz była połączona z odpowiednią troską od zewnątrz. Oczywisty jest odpowiedni dobór szamponu i odżywki, ale niewiele kobiet zdaje sobie sprawę, jak pomocne mogą być specjalne olejki na włosy. Olejek arganowy np. jest znany ze swoich właściwości regeneracyjnych i nawilżających.

Czego unikać w swojej diecie?





Witaminy na włosy i składniki mineralne mogą mieć zbawienny wpływ, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, co może zaszkodzić włosom i czego lepiej z diety się pozbyć. Fast foody z nasyconymi kwasami tłuszczowymi prowadzą do osłabienia włosów. Nadmiar alkoholu sprawia, że z włosów usunięte zostają najcenniejsze składniki. Zbyt dużo słodyczy może doprowadzić do większego wydzielania sebum. Włosy nie przepadają też za białym pieczywem, mocną kawą czy herbatą, szpinakiem i innymi warzywami bogatymi w szczawiany.

Odpowiednia suplementacja





Wiedząc już jakie minerały i witaminy na włosy warto stosować, trzeba zauważyć, że ich liczba jest dość duża i czasami nasza dieta może nie pokrywać zapotrzebowania na wszystkie z tych substancji. W takich wypadkach zawsze można rozważyć stosowanie odpowiedniej suplementacji, np. linii produktów Hair Care Panda, która jest przeznaczona właśnie dla osób chcących otoczyć swoje włosy troskliwą opieką.

Materiał Promocyjny