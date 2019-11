Po pierwsze nie szkodzić - zabiegi medycyny estetycznej

O bezpieczeństwie zabiegów medycyny estetycznej, decyduje kilka różnych czynników, a najważniejszym z nich jest lekarz i opinia o nim. Dlaczego?

Zgadzam się, że lekarz wykonujący zabieg jest najważniejszym ogniwem spośród całego łańcucha czynników mających wpływ na jego efekt.

Gromadzona latami wiedza ogólnomedyczna, najpierw podczas studiów medycznych, potem podczas zdobywania specjalizacji i pracy zawodowej pozwala ocenić ogólny stan zdrowia oraz przeciwskazania do poszczególnych zabiegów z niego wynikające. Będę to wielokrotnie powtarzać, bowiem dla mnie odpowiedz na pytanie co złego może wydarzyć się po podjęciu decyzji terapeutycznej, oraz co zrobić jak się coś wydarzy, jest kluczowa. Zaś doświadczenie wynikające z wielu lat pracy w medycynie estetycznej, pozwala najpierw optymalnie dobrać programy zabiegowe do potrzeb pacjenta a potem skutecznie je zrealizować.

Na czym powinien znać się dobry lekarz medycyny estetycznej

Zakres wiedzy, który jest niezbędny do odpowiedzialnej pracy w tej dziedzinie medycyny jest bardzo szeroki. Nie do przecenienia jest ogólna wiedza internistyczna i dermatologiczna oraz doskonała znajomość anatomii.

Z doświadczenia wiem, jak bardzo istotna jest możliwość zastosowania w leczeniu różnego rodzaju wysokiej klasy aparatury medycznej. Zatem kolejnym ważnym zadaniem lekarza jest znajomość najnowszych technologii i podstawowych zasad fizyki, aby wybór sprzętu do kliniki był optymalny i umożliwiał skuteczne i bezpieczne leczenie pacjentów. I trzeci niezwykle istotny aspekt - wiedza umożliwiająca zbudowanie zespołu wysoko wykwalifikowanych lekarzy , kosmetologów i pracowników recepcji kliniki, tak aby pacjent czuł się bezpieczny na każdym etapie pobytu w klinice.

Jak powinna wyglądać konsultacja i kwalifikowanie pacjenta do zabiegu?

Nie chciałabym , aby odpowiedz na to pytanie zabrzmiała schematycznie. Choć oczywiście pewien schemat, jest niezbędny, aby przeprowadzić wywiad medyczny i zdobyć informacje na temat problemu z którym zgłasza się pacjent. W trakcie rozmowy staram się znaleźć złoty środek między oczekiwaniami pacjenta a obiektywnymi efektami zabiegów. To bardzo ważne, aby przed rozpoczęciem terapii z jednej strony dokładnie zrozumieć oczekiwania pacjenta , a z drugiej wytłumaczenie pacjentowi, co można osiągnąć poszczególnymi zbiegami.

Każdy pacjent jest inny, na czym polega plan zabiegów i dlaczego warto go robić?

Dokładnie tak, każdy pacjent jest inny, ma inny tryb życia, inne oczekiwania i dlatego tworzenie indywidualnych planów zabiegowych jest tak ważne. Pomaga to zarówno w nakreśleniu perspektywy czasowej w jakiej można spodziewać się oczekiwanych efektów oraz optymalizacji kosztów.

Często wydaje się, że zabiegi medycyny estetycznej można wykonywać u każdego. Dlaczego informacje o przeciwwskazaniach są tak ważne?

Primum non nocere – jestem lekarzem i nigdy o tym nie zapominam.Nawet jeżeli nie mówię o tym wprost zawsze analizuję decyzje terapeutyczne pod tym kątem- po pierwsze nie szkodzić.

Bezpieczeństwem rządzi jakość. Na rynku jest dostępnych jest wiele produktów pochodzących z różnych źródeł. Jak wybrać te najlepsze?

Tutaj dotykamy kolejnego niezwykle ważnego aspektu bezpieczeństwa zabiegów jakim jest bezpieczny preparat, bezpieczny sposób jego podawania, czy bezpieczna aparatura medyczna. Podobnie jak Państwo czytający teraz te słowa, starannie wybierający lekarza, któremu zaufacie, staram się uważnie wybierać firmy z którymi współpracuję. Śledzę procesy rejestracji poszczególnych leków, produktów medycznych i sprzętu oraz publikacje naukowe na temat ich zastosowania w poszczególnych wskazaniach. I oczywiście starannie testuję ˘ często na sobie i moich współpracownikach, po to abyśmy dokładnie wiedzieli jakich odczuć może spodziewać się pacjent podczas zabiegu.

O bezpieczeństwie i dobrych efektach zabiegu decyduje również pacjent. Dlaczego bardzo istotne są zalecenia pozabiegowe?

Tak. Bardzo ważne jest, aby pacjent wiedział co może, a czego nie powinien robić, aby nie zniwelować efektu zabiegu, a nawet nie sprowokować powikłań. Do najważniejszych, uniwersalnych zaleceń pozabiegowych należy ochrona skóry przed promieniowaniem słonecznym, wiec stosowanie kremów z filtrem blokującym, zachowywanie zasad aseptyki- unikanie zabrudzeń miejsc zabiegowych – np. nie dotykanie nieumytymi dłońmi, unikanie basenu, zmiana pościeli, której dotykać będzie twarz czy unikanie całowania ukochanych zwierzaków ˘ i oczywiście szereg innych w zależności od wykonanego zabiegu.

Jakie najczęstsze powikłania mogą zdarzyć się w gabinecie medycyny estetycznej?

Po zabiegach medycyny estetycznej zdarzają się powikłania, jak w każdej dziedzinie medycyny. Wynikają one z odrębności anatomicznych (np. przebieg tętnicy twarzowej bywa bardzo różny u poszczególnych osób), alergii na podawane preparaty (czasem występuje mimo ujemnego wywiadu) czy, niestety braku aseptyki zabiegów (zakażenie pozabiegowe) lub nadkażeń krwiopochodnych ( zachorowanie na anginę czy problemy z zębem mogą być przyczyną biofilmu).

Wielu z tych powikłań możemy uniknąć, może nie w 100%, ale znacznie zredukować częstość ich występowania. Jak?

Przede wszystkim zbierając dokładnie wywiad medyczny, co pozwala określić przeciwskazania do zabiegów i uniknięcie działań niepożądanych. Stosując zasady aseptyki przy wykonywaniu zabiegów – dotyczy to zarówna pomieszczeń, w których zabiegi są wykonywane ( niedopuszczalne jest podawanie wypełniaczy w domu pacjenta, hotelu czy gabinecie kosmetycznym), a także, takich podstawowych wydawałoby się czynności jak usunięcie makijażu, dokładne przemycie twarzy środkami bakteriobójczymi, stosowanie jałowych gazików, rękawiczek itd. Respektując ryzykowne anatomicznie obszary i tak dobierać metody terapeutyczne (odpowiednie metody podawania, a także ewentualnie odstąpienie od ryzykownej terapii) aby unikać uciśnięcia bądź zablokowania naczyń wypełniaczem.Lekarz wykonujący zabieg powinien znać pierwsze objawy niedokrwienia tkanek, wiedzieć jak postępować w takich przypadkach i mieć natychmiast do dyspozycji odpowiedni enzym rozpuszczający wypełniacz. Dla lekarza medycyny estetycznej kursy anatomii, są jak kursy pierwszej pomocy. W mojej opinii każdy z lekarzy powinien uczestniczyć w nich regularnie minimum raz na 2 lata.

Dziękuję za rozmowę

https://esteticanova.com.pl

Materiał Promocyjny