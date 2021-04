Cyberbezpieczeństwo: Istotne są zastosowana technologia i funkcjonalności oprogramowania

W przypadku infrastruktury do cyberbezpieczeństwa w określeniu rzeczywistych potrzeb przydatne może okazać się przeprowadzenie analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem konkretnego rodzaju danych czy świadczeniem konkretnych usług przez zamawiającego.

Instytucje publiczne, samorządowe czy przedsiębiorcy coraz częściej stają się ofiarami ataków cyberprzestępców. Cyberprzestępcy nagminnie wykorzystują podatności zabezpieczeń systemów do przejęcia kontroli nad urządzeniami i systemami teleinformatycznymi. Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa nierzadko wynikają z nieodpowiednich zabezpieczeń fizycznych czy rozwiązań organizacyjnych (np. brak szkoleń kadry i niska świadomość na temat zagrożeń). Braki w zakresie rozwiązań technicznych czy proceduralnych mogą prowadzić do utraty kontroli nad elementami infrastruktury wykorzystywanej do cyberbezpieczeństwa. Nieadekwatność posiadanych środków do aktualnych zagrożeń może natomiast skutkować poważnymi konsekwencjami w postaci utraty integralności, poufności, dostępności oraz autentyczności przetwarzanych danych (w tym danych osobowych, danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa), a w konsekwencji – pozbawieniem możliwości świadczenia usług....

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl - pakiet plus już od 39,90 zł za miesiąc Skorzystaj z unikalnej oferty na dostęp do specjalistycznych treści prawnych i ekonomicznych. Pakiet rp.pl plus to ekskluzywne treści dla profesjonalistów, skorzystaj z: dostępu do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus;

Prawnych treści premium, w tym: tygodników Dobra Firma: Podatki i Księgowość, Dobra Administracja, Rzecz o Prawie, Dobra Firma – Rachunkowość, Dobra Firma - Kadry i Płace, Dobra Firma – Biznes („Biznes w czasie Pandemii Covid19”);

serwisu Legislacja;

serwisu Wskaźniki i Stawki; Dostęp do treści rp.pl - PAKIET PLUS nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, aplikacji mobilnej i raportów dla prenumeratorów. KUP TERAZ