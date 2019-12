Wydatki gminy na ochotniczą straż pożarną tylko w granicach określonych ustawą

Z budżetu gminy mogą zostać sfinansowane wydatki jedynie związane z kosztami wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

- Zarządzeniem wójta ma zostać zmieniony budżet naszej gminy w zakresie wydatków dotyczących ochotniczych straży pożarnych. Chodzi o przesunięcie środków m.in. na zakup żywności dla strażaków ochotniczych straży pożarnych w związku ze spotkaniem przedświątecznym. Gmina ma ustawowy obowiązek finansowania straży. Czy będzie to trafne rozwiązanie?

Analiza pytania wymaga odniesienia się do dwóch aktów prawnych: ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Jeśli chodzi o dokonywanie wydatków z budżetu gminy, to przypomnieć należy o podstawowej zasadzie warunkującej legalność takich operacji finansowych zawartej w art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Postanowiono tam, że jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Oznacza to tyle tylko, że każdy wydatek samorządowy musi mieć materialnoprawne uzasadnienie w ...

