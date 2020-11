Zwrot kosztów przejazdu dziecka z opiekunem - wyrok NSA

„Zwrot kosztów przejazdu" należy rozumieć jedynie jako podróż wspólną dziecka z opiekunem z domu do placówki i z placówki do domu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Hanna M. (imię fikcyjne) zaskarżyła do sądu administracyjnego zarządzenie burmistrza dotyczące zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych. Matka wskazywała, iż niedopuszczalna była taka interpretacja przepisów prawa oświatowego, którą przyjął organ w zarządzeniu, a która odmawiała przyznania jej zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki oświatowej, które obejmowały cztery przejazdy dziennie do szkoły i ze szkoły, to jest powstałe w wyniku wspólnej podróży z dzieckiem z domu do placówki i z placówki do domu oraz podróży samego rodzica z placówki do domu i z domu do placówki.

