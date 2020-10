Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. NSA: upoważnienia ustawowego nie wolno domniemywać

Rada gminy nie może domniemywać swojej kompetencji co do regulowania spraw, nieujętych w upoważnieniu ustawowym, w akcie prawa miejscowego. Sam publicznoprawny charakter opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów nie daje możliwości wyjścia poza delegację ustawową.

Działając na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych rada gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych tą formą edukacji w prowadzonych przez nią przedszkolach publicznych.

Wojewoda, w ramach nadzoru, orzekł o uchyleniu dwóch przepisów zawartych w tym akcie prawa miejscowego. Jeden z nich określał terminy w jakich rodzice zobowiązani są wnosić opłaty za wyżywienie podawane dzieciom w przedszkolu. Organ nadzoru uznał, że przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie zawierają upoważnienia do uregulowania tej sprawy w akcie prawa miejscowego. Ponadto z przepisów prawa oświatowego wynika, że to dyrektor przedszkola jest organem do składania oświadczeń woli, kreowania sytuacji prawnej przedszkola i kształtowania stosunków cywilnoprawnych. Zdaniem wojewody opłata, której dotyczył, uchylony przepis jest świadczeniem o charakterze cywilnoprawnym i kwestie związane z termina...

