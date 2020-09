Kurator oświaty oceni tylko sprawy wskazane w ustawie - wyrok NSA

Administracja rządowa nie może wkraczać w zakres samodzielności samorządu terytorialnego, w sytuacji gdy ustawodawca nie przewidział możliwości takiej ingerencji.

Kurator oświaty negatywnie zaopiniował projekt uchwały rady gminy w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zdaniem organu projekt narusza przepisy ustawy Prawo oświatowe (u.p.o.), które nakazują lokalizować takie placówki co najwyżej w promieniu 3 km od domu dziecka do miejsca spełniania przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Projekt uchwały, w ocenie kuratora, zakładał ujawnienie w sieci nowego publicznego przedszkola oraz wprowadzał wymóg by dzieci sześcioletnie realizowały roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych. Zdaniem organu takie rozwiązanie skutkowałoby nakazowym przeniesieniem dzieci z przedszkoli do szkół. W opinii podkreślono, że zgodnie z przepisami prawa oświatowego dziecko zobowiązane jest odbyć przygotowanie szkolne m.in. w publicznym przedszkolu albo w publicznej szkole. Natomiast wybór rodzaju placówki jest...

