Konkurs na dyrektora szkoły: powołanie przedstawicieli rady rodziców do komisji bez umocowania - wyrok WSA

Fakt utworzenia składu komisji w sposób niezgodny z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w radzie rodziców wypełniał przesłankę unieważnienia konkursu.

Wojewoda zakwestionował zarządzenie burmistrza o powołaniu komisji, która miała przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. Jako główny powód swojej skargi do sądu administracyjnego wskazał niezgodny z prawem wybór przedstawicieli rady rodziców do składu komisji mogący mieć wpływ na wynik konkursu. Zdaniem wojewody rada rodziców wybierając swoich przedstawicieli do komisji naruszyła swój własny regulamin. W spotkaniu uczestniczyło bowiem 12 rodziców, z czego sześć osób nie było uprawnionych do głosowania. W takiej sytuacji wybory nie powinny były się odbyć.

Wojewoda wyjaśnił, że o możliwym wpływie powyższej nieprawidłowości na wynik konkursu świadczy to, że delegowani przez właściwe organy członkowie komisji konkursowej nie tylko głosują w ich imieniu, ale też merytorycznie oceniają kandydatów, zadają w ich imieniu pytania kandydatom, a także czuwają nad przestrzeganiem prawa podczas konkursu. Tym samym, powinni być do działania ...

