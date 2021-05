W uchwale nie można zwolnić indywidualnie dyrektora szkoły lub przedszkola z pensum - wyrok WSA

Rada Miasta nie posiada kompetencji do indywidualnego zwolnienia dyrektora konkretnej placówki od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć.

Taki wniosek płynie z niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd ten rozpatrywał skargę wojewody na uchwałę Rady Miasta w sprawie zwolnienia dyrektora miejskiego przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć.

Czytaj także:

Zwolnienie dyrektora przedszkola z pensum godzin - rada gminy ma ograniczone kompetencje

Coraz więcej obowiązków

W uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano m.in., że dyrektor zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta powinien realizować zajęcia w wymiarze 8 godz. tygodniowo. Pani G.Ż., dyrektor MP nr, wystąpiła z wnioskiem, o zwolnienie z realizacji godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych od września 2020 r. do sierpnia 2022 r., argumentując to problemami zdrowotnymi. Podkreślono także, iż często zmieniające się przepisy prawa, w tym oświatowe, nakładają na dyrektora coraz więcej obowiązków wynikających z realizacji zadań sprawowania nadzoru pedagogicznego, innych zadań sta...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl - pakiet plus już od 39,90 zł za miesiąc Skorzystaj z unikalnej oferty na dostęp do specjalistycznych treści prawnych i ekonomicznych. Pakiet rp.pl plus to ekskluzywne treści dla profesjonalistów, skorzystaj z: dostępu do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus;

Prawnych treści premium, w tym: tygodników Dobra Firma: Podatki i Księgowość, Dobra Administracja, Rzecz o Prawie, Dobra Firma – Rachunkowość, Dobra Firma - Kadry i Płace, Dobra Firma – Biznes („Biznes w czasie Pandemii Covid19”);

serwisu Legislacja;

serwisu Wskaźniki i Stawki; Dostęp do treści rp.pl - PAKIET PLUS nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, aplikacji mobilnej i raportów dla prenumeratorów. KUP TERAZ