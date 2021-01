Dyrektora szkoły można odwołać nawet za lekkomyślność - wyrok WSA

Zachowanie dyrektora szkoły polegające na świadomym doprowadzeniu do zaniechania terminowych wypłat wynagrodzeń pracowników szkoły należy traktować jako naruszenie praw pracowniczych.

Do takiego wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt II SA/Bk 726/20), który zajmował się sprawą odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły podstawowej. Podejmując taką decyzję burmistrz powołał się na dwie okoliczności. Po pierwsze, otrzymał uchwałę rady pedagogicznej z prośbą o odwołanie. Za odwołaniem dyrektorki było dwunastu nauczycieli, sześciu było przeciw, a trzy osoby wstrzymały się od głosu. Burmistrz przeprowadził postępowanie wyjaśniające w wyniku którego ustalił, że istnieją konflikty pomiędzy dyrektor a nauczycielami, a dyrektorka jest osobą generującą te konflikty. Poniżej dalsza część artykułu

Szczególnie istotny interes publiczny Po drugie, ujawniono brak odpowiedniego dbania o finanse publiczne i zapewnienie ciągłości funkcjonowania szkoły w tym zakresie. Chodziło o sytuację, kiedy dyrektor przebywała na urlopie, i nie upoważniła żadnego pracownika do zatwierdzania operacji finansowych podczas swojej nieobecności. Oświadczyła księgowym, że nie będzie podpisywała żadnych dokumentów. Doprowadziło to do tego, że nie wypłacono w terminie wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi szkoły, i zagroziło terminowej wypłacie wynagrodzeń nauczycielom.

Burmistrz uznał, iż w świetle tych okoliczności, dalsze pełnienie obowiązków dyrektora zagraża szczególnie istotnemu interesowi publicznemu, jakim jest należyte funkcjonowanie szkoły publicznej i spełnienie przez szkołę wszystkich funkcji wynikających z przepisów oświatowych jak też finansowych i prawa pracy. W ocenie burmistrza, zaistniały przesłanki z art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawo oświatowe, do odwołania dyrektora, w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Wojewoda miał inne zdanie Zarządzenie burmistrza uchylił wojewoda. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia, stwierdził, że odwołanie dyrektorki w trybie natychmiastowym 0nastąpiło z naruszeniem Prawa oświatowego, ponieważ przedstawione nieprawidłowości nie mogły być zaliczone do "przypadków szczególnie uzasadnionych". Zdaniem wojewody, otwarty konflikt dyrektorki z pracownikami szkoły oraz brak właściwych relacji z rodzicami nie posiadały charakteru nagłego, gdyż był to proces rozłożony w czasie. Natomiast brak ustanowienia przez dyrektorkę stosownych upoważnień do zatwierdzania operacji finansowych, podczas jej nieobecności, był incydentem jednorazowym, który mógł spowodować zagrożenie terminowych wypłat wynagrodzeń pracownikom szkoły, jednakże organ prowadzący podjął odpowiednie kroki, aby temu zapobiec. W ocenie wojewody, to zdarzenie nie przesądziło o destabilizacji pracy szkoły pod względem dydaktycznym, wychowawczym czy oświatowym.

Ostatecznie wojewoda uznał, że negatywna ocena postawy dyrektora nie wymagała natychmiastowego działania organu prowadzącego poprzez natychmiastowe odwołanie dyrektorki ze stanowiska.

Lekceważenie praw pracowniczych Stanowiska wojewody nie podzielił wojewódzki sąd administracyjny, który uchylił wydane przez niego rozstrzygnięcie nadzorcze.

Sąd podzielił bowiem opinię burmistrza, że nie można tolerować tak lekkomyślnego i nieodpowiedzialnego zachowania dyrektorki w kwestii wypłaty wynagrodzeń. Jak podkreślono, tego typu zaniechanie osoby na stanowisku kierowniczym, odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie szkoły, choćby było jednorazowe, kwalifikuje się jako "szczególnie uzasadniony przypadek", o jakim stanowi art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowe.

Zdaniem WSA wojewoda zbagatelizował fakt, że to organ prowadzący szkołę jest odpowiedzialny za realizację zadań publicznych w zakresie oświaty przez prowadzoną placówkę oświatową, w tym powierzenie stanowiska kierowniczego placówki oświatowej osobie kompetentnej i dbającej o nienaganną postawę w pracy i dobro jej pracowników. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, dyrektor szkoły (placówki) odpowiada przed organem prowadzącym szkołę nie tylko za właściwą realizację zadań oświatowych, ale także za prawidłowe funkcjonowanie placówki. Dla właściwej realizacji zadań związanych z powierzonym stanowiskiem dyrektora szkoły oraz podstawowymi funkcjami szkoły (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), konieczne jest by osobie pełniącej stanowisko kierownicze placówki oświatowej nie można było postawić zarzutu lekceważenia praw pracowniczych, a doszło do tego, kiedy to będąc świadomą zbliżającego się terminu wypłat wynagrodzeń dyrektora oświadczyła, że nie będzie podpisywać dokumentów finansowych. Przed odejściem na urlop nie zorganizowała zastępstwa w tym zakresie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 1 grudnia 2020 roku.