Prof. Jerzy Eisler: W Grudniu ’70 władza poszła na wojnę

Decyzji o użyciu dużych sił wojska przeciwko robotnikom nic nie usprawiedliwia. To była wyprawa na wojnę. Jeżeli nie liczyć stanu wojennego, nigdy w historii Polski w czasach pokoju nie uruchomiono takich sił wojskowych, jak w grudniu 1970 roku - mówi Jerzy Eisler, historyk.

Plus Minus: Grudzień '70 już w czasach PRL był uważany za najbardziej tragiczne wydarzenia w powojennej Polsce. Czy ta ocena do dzisiaj jest aktualna?

To zależy, co weźmiemy pod uwagę. Poznań '56 był bardziej tragiczny ze względu na liczbę ofiar śmiertelnych i rannych – 57 zabitych i zmarłych w wyniku odniesionych ran. A mówimy o jednym mieście, podczas gdy w grudniu 1970 roku do gwałtownych, krwawych starć doszło w czterech miastach – Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Elblągu. Prócz tego do demonstracji ulicznych i starć z tzw. siłami porządkowymi dochodziło też w Białymstoku, Krakowie, Wałbrzychu... „Wrogie napisy" zaś – jak to określano w materiałach MSW – pojawiały się w wielu miejscach, nie wyłączając Warszawy. Zatem skala tamtego buntu była większa. Z drugiej strony stan wojenny rozumiany dosłownie jako czas od 13 grudnia 1981 roku do 22 lipca 1983 roku pochłonął mniej zabitych i rannych niż grudzień 1970 roku. Myślę, że z perspektywy czasu ranga narodowej tragedii 1970 roku i...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ