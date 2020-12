Tarcza branżowa 6.0: ulga i postojowe już dostępne dla mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorcy z wybranych branż mogą składać w ZUS wnioski o zwolnienie ze składek za listopad i o 2080 zł świadczenia postojowego. Nie każdy dostanie wsparcie.

Przedsiębiorcy działający w ponad 40 branżach mogą od środy starać się o zwolnienie ze składek za listopad. Chodzi między innymi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, fizjoterapeutów. Jednym z warunków jest spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w listopadzie w porównaniu z przychodami w listopadzie ubiegłego roku. Poniżej dalsza część artykułu

Tarcza 6.0 zwalnia też dodatkowe branże ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75 proc. za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem. Od 30 grudnia do 15 stycznia, w wyniku niedopatrzenia ustawodawcy, wnioski mogą składać jedynie hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki. Pozostałe branże, m.in. produkcja i dystrybucja filmowa, kina, studia nagraniowe, architekci, artyści i muzycy, a także piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni czy zajmujący się pozaszkolnymi formami edukacji, mieli czas na złożenie wniosku do 30 listopada, czyli jeszcze przed wejściem nowych przepisów w życie. Planowana jest jednak nowelizacja ustawy, która wskaże im nowy termin na złożenie takiego wniosku. Czytaj też: Nowa pomoc dla 49 kodów PKD

– Pomoc jest celowana do tych branż, które ucierpiały, i dosyć oszczędnie dozowana, co w kontekście planowanej tarczy finansowej 2.0 wydaje się racjonalne – komentuje Jakub Bińkowski, dyrektor departamentu prawa i legislacji w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Z drugiej strony sposób faktycznej realizacji tych założeń budzi wątpliwości. Ustawa została uchwalona po długim czasie, co rodzi wiele konsekwencji – od tych najbardziej oczywistych, tj. braku szybkiej pomocy dla firm dotkniętych ograniczeniami, po te, które mogą zaskakiwać, czyli choćby upływ ustawowego terminu na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne za lipiec–wrzesień już w trakcie procedowania ustawy.

Od 30 grudnia ZUS zacznie przyjmować wnioski o postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców. Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Dodatkowe postojowe będzie im przysługiwało tylko raz. Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku albo listopadzie o co najmniej 40 proc. rok do roku.

Nowe przepisy wymagają, aby określona kodem PKD działalność uprawniająca do ulgi i postojowego stanowiła przeważającą działalność danego przedsiębiorcy i jako taka wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. Okazuje się, że w praktyce może to stanowić ograniczenie w przyznawaniu tej pomocy. Stanowi to też dyskryminację tych przedsiębiorców. Przepisy z połowy października nakazujące zamknięcie m.in. restauracji i klubów fitness nie rozróżniały bowiem, czy taka działalność jest przeważająca u danego przedsiębiorcy, czy też nie.