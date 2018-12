Jak rozliczyć zwrot składek emerytalnych pobranych w Danii

Zwrot składek na duńskie ubezpieczenie emerytalne podlega opodatkowaniu w Polsce. Do obliczenia należności na rzecz polskiego fiskusa stosuje się metodę wyłączenia z progresją.

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2 listopada 2018 r. (0115-KDIT2-2.4011.366.2018.2.ENB).

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także: Jak otrzymać emeryturę z ZUS i innego państwa Unii Europejskiej

System ubezpieczeń społecznych niektórych państw pozwala na zwrot części składek wpłaconych do tego systemu, w sytuacji gdy ubezpieczony opuszcza kraj, w którym opłacane były składki emerytalne. Przykładem takiego kraju jest Dania, w której zgodnie z prawem, jeśli ubezpieczony opuszcza jej terytorium, wymelduje się i złoży odpowiednie oświadczenie, to może otrzymać zwrot 40 proc. wpłaconych składek.

Świadczenie takie może otrzymać nie tylko osoba, która pracowała w Danii wiele lat, ale także osoba która przepracowała tam znaczenie krótszy okres. Warunkiem jest, aby wypłacana kwota przekraczała 100 koron duńskich. Świadczenie takie jest wypłacane jednorazowo. Z uwagi na to, że osoba taka mogła w ogóle nie nabyć duńskiej rezydentury podatkowej, jeśli pracowała w Danii przez krótki okres, bądź rezydencję tę utraciła ze względu przeprowadzkę, należy rozważyć czy taka wypłata będzie podlegała opodatkowaniu w kraju jej zamieszkania w czasie wypłaty świadczenia.

Sytuację taką opisuje komentowana interpretacja, zgodnie z którą podatnik po uzyskaniu wieku emerytalnego uzyskał zwrot zapłaconych w Danii składek. Z uwagi na to, że w czasie wypłaty świadczenia podatnik był polskim rezydentem podatkowym, wystąpił do Krajowej Informacji Podatkowej o interpretacje, czy musi rozliczyć się z polskim fiskusem. Wskazał jednocześnie, że świadczenie takie będzie, w jego ocenie, podlegało opodatkowaniu jedynie w Danii.

Organ uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe, powołując się na art. 17 polsko-duńskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, dotyczący emerytur i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Uznał, że świadczenie to nie zostało co prawda wypłacone z systemu ubezpieczeń społecznych, ale z „innego systemu", o którym mówi ten artykuł. W konsekwencji, świadczenie takie może być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w Danii.

Michał Zieliński - konsultant w Dziale Prawnopodatkowym PwC

W tym kontekście wypłatę takiego świadczenia należy rozważać z perspektywy dwóch artykułów konwencji, powołanego przez fiskusa art. 17 oraz art. 20 dotyczącego innych dochodów, które podlegają opodatkowaniu tylko w kraju aktualnego, na czas uzyskania świadczenia, miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika. Artykuł 17 dotyczy nie tylko emerytur, ale także wszelkich innych świadczeń uzyskiwanych z systemu ubezpieczeń społecznych i innych systemów, jeżeli nie są wypłacane z funduszu utworzonego przez państwo wypłacające świadczenie lub przez jednostkę samorządu tego państwa. Świadczenia tego typu w przypadku Danii są wypłatą składek wpłacanych w ramach drugiego filaru, nie pochodzą z funduszy utworzonych przez Królestwo Danii ani jego jednostkę terytorialną. Pomimo jednorazowego charakteru nie można odmówić im związku ze świadczeniami emerytalnymi. W konsekwencji należy uznać interpretację organu za prawidłową.

Do obliczenia podatku zapłaconego w Polsce będzie miała zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania zwana metodą „wyłączenia z progresją". Polega ona na tym, że Polska zwalnia taki przychód od podatku, jednak jego wartość uwzględnia do obliczenia stawki opodatkowania dla części dochodów uzyskiwanych w Polsce. Jeśli więc podatnik nie uzyskał w Polsce innych dochodów lub uzyskane łącznie dochody (z Polski i zagranicy) nie przekroczą w danym roku podatkowym kwoty 85 528 zł, to zwrot składek emerytalnych nie będzie miał realnego wpływu na wysokość podatku do zapłaty w Polsce.

Jeśli natomiast łączny dochód podatnika przekroczy w danym roku próg podatkowy, to wówczas należy określić efektywną stawkę opodatkowania takiego dochodu i tą stawką opodatkować dochody uzyskiwane w Polsce.