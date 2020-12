Nowe tarcze dla firm: antykryzysowa i antybiurokratyczna

W czwartkowe popołudnie, bezpośrednio po ogłoszeniu zamknięcia hoteli, galerii handlowych i stoków narciarskich, rząd zapowiedział – niejako na otarcie łez – dodatkową pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem. Wygłoszone przez wicepremiera Jarosława Gowina zapowiedzi nie zawierały jednak zbyt wielu szczegółów, a on sam zastrzegał, że na razie propozycje te są jeszcze negocjowane z Komisja Europejską co do ich zgodności z regułami pomocy publicznej.

