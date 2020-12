E-wizyta w ZUS - co można załatwić podczas wideorozmowy z urzędnikiem

Od 23 listopada br. podczas wideorozmowy z pracownikiem ZUS można załatwić już nie tylko sprawy związane z emeryturami, rentami, wypłatą zasiłków czy prowadzeniem firmy, ale również porozmawiać z doradcą do spraw ulg i umorzeń.

Od 23 listopada br. podczas wideorozmowy z pracownikiem ZUS można porozmawiać z doradcą do spraw ulg i umorzeń. W połowie października ZUS uruchomił e-wizytę. To wideorozmowa z ekspertem ZUS, dzięki której można załatwić większość spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy komputer lub inne urządzenie z dostępem do internetu i kamerą. Z tej bezpiecznej formy kontaktu skorzystało już ponad 7,5 tys. klientów, a ich liczba systematycznie rośnie.

W ostatnich dniach codziennie e-wizytę umawiało po kilkaset osób. Podczas e-wizyt klienci zadawali pytania dotyczące przede wszystkim emerytur i rent (2375), zasiłków (2132) oraz kwestii związanych z prowadzeniem firmy, w tym także pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej (1912). Blisko tysiąc osób pytało o zasady i terminy wypłaty zasiłków. Od 23 listopada br. podczas e-wizyty z ekspertem ZUS można omówić również sprawy z zakresu ulg i umorzeń.

Doradca ds. ulg i umorzeń na podstawie informacji p...

