Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także dla pracowników służby zdrowia Mama z dzieckiem Adobe Stock

Marta Rachubka

Placówki oświatowe muszą zapewnić opiekę młodszym dzieciom pracowników podmiotów leczniczych. Jednak rodzic, który nie wyśle dziecka do szkoły, nie traci przez to prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.