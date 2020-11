Pracowała w restauracji, ZUS odmówił postojowego

Zainteresowana pracowała w restauracji, smażyła naleśniki. Miała zawartą umowę cywilnoprawną przed 1 lutego 2020 r. Nie posiadała innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Mieszka w Polsce oraz posiada polskie obywatelstwo. I co najważniejsze, w opinii SO w kwietniu i maju nie miała możliwości wykonywania umowy zlecenia. Restauracja była bowiem zamknięta i nie prowadziła sprzedaży na wynos.

Zdaniem SO nie przekroczyła również granicznej kwoty przychodu z umowy, o której mówi art. 15zq ust. 5 pkt 2 wspomnianej ustawy, ponieważ jej przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wyniósł 1360 zł. Zgodnie zaś z tym przepisem przychód nie może być wyższy niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Co prawda zdaniem SO we wniosku o świadczenie należy wskazać wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, nie jest to jednak niezbędne do tego, by dostać postojowe.