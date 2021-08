Marek Kobylański: Składkowy ból głowy przedsiębiorców

Problem w tym, że dochodami z działalności są też wpływy np. ze sprzedaży firmowego auta czy komputera. Przedsiębiorcy będą musieli od tych transakcji odprowadzić także składkę zdrowotną. To ukryte podnoszenie podatków, choć rząd o tym nie wspomina. Twierdzi za to, że Polski Ład ma przeobrazić gospodarczą rzeczywistość naszego kraju w raj.

Sam pomysł, że składka zdrowotna ma wynosić 9 proc. dochodu, a nie jak dotychczas być w znacznej mierze odliczana od podatku, jest fatalny. Rządzie, może warto spuścić z tonu? Może, jeśli nie jesteś skłonny wycofać się z takiego oskładkowania, warto je przynajmniej obniżyć np. do 3 proc.? To wybór mniejszego zła. Z pewnością lepszy niż przykręcanie śruby. W końcu premier i rząd powinni częściej wsłuchiwać się w to, co próbują im powiedzieć polscy przedsiębiorcy.