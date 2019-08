Jak zaoszczędzić na składce wypadkowej

Firmy w Polsce mogą zawyżać swoje zobowiązania do ZUS z tytułu składki wypadkowej – wynika z analiz Ayming. Jedynie 2 proc. przedsiębiorstw ma ustaloną stopę procentową tej składki na minimalnym poziomie dopuszczonym przez ustawodawcę. 75 proc. płatników odprowadza składkę wyliczoną w oparciu o wyższą stopę procentową, niż to wynika z ich kodu PKD. Tymczasem zawyżonych zobowiązań można uniknąć, dbając o bezpieczeństwo pracowników i minimalizując czynniki zagrożenia charakterystyczne dla danej branży – czytamy w raporcie Ayming „Składka wypadkowa. Nieoczywisty koszt, ukryte oszczędności"*.

Częstym powodem zawyżenia zobowiązań z tytułu składki wypadkowej są błędne dane przekazane w informacji ZUS IWA. W przypadku stwierdzenia w niej nieprawidłowości, płatnik składek powinien samodzielnie skorygować ZUS IWA w terminie 7 dni. Następnie organ rentowy ustali, jaki wpływ na wysokość stopy procentowej składki wypadkowej mają zaktualizowane dane i informuje płatnika o wysokości nowego zobowiązania. Procedura ponownego przeliczenia nie powinna trwać dłużej niż miesiąc, natomiast w szczególnie skomplikowanych przypadkach ZUS może ją wydłużyć do dwóch miesięcy. Do tego czasu płatnik składek musi opłacać składkę wypadkową według pierwotnie ustalonej stopy procentowej.

– Korektę informacji ZUS IWA należy dobrze przygotować pod względem merytorycznym, ponieważ jej złożenie uruchamia postępowanie wyjaśniające, w ramach którego płatnik uzasadnia swoje wątpliwości. To po stronie przedsiębiorcy leży wykazanie, że wniosek do ZUS jest słuszny. Tak samo w toku ewentualnego postępowania sądowego to płatnik musi udowodnić, że organ rentowy ustalił wysokość składki wypadkowej w niewłaściwej wysokości – tłumaczy adwokat Robert Adamczyk, ekspert w Obszarze Kosztów Pracy w Ayming.