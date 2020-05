Zasiłek opiekuńczy w czasie koronawirusa: dziura w ustawie szkodzi rodzicom

Pracodawcy nie poniosą konsekwencji braku podstawy prawnej do wypłaty zasiłku opiekuńczego w czasie epidemii.

Wskutek pośpiesznego nowelizowania przepisów antykryzysowych od poniedziałku 25 maja z art. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (dalej ustawa o Covid-19) zniknęła podstawa do wypłaty zasiłku opiekuńczego dla większości rodziców dzieci do ósmego roku życia. Prawo do tego świadczenia zachowali wyłącznie rodzice niepełnosprawnych dzieci. Poniżej dalsza część artykułu

Trzeba zachować spokój Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie z 21 kwietnia uspokaja, że nie ma żadnego problemu, bo w nowych przepisach: „Wydłużono możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 14 czerwca bieżącego roku. Będzie on przyznawany na dotychczasowych zasadach". Prawnicy, kadrowe i księgowi nie mają jednak wątpliwości, że w przepisach antykryzysowych nie ma podstawy do przyznania pracownikom zasiłku opiekuńczego. Wszystko wskazuje na to, że jedynym rozwiązaniem tego problemu jest szybkie uchwalenie tarczy 4.0, która przywraca wykreślone przepisy i podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego aż do 28 czerwca.

Czytaj też:

Nie wiadomo jednak, kiedy te przepisy zostaną uchwalone. Choć Sejm może je przegłosować jeszcze w tym tygodniu, to Senat ma 30 dni na przyjęcie swojego stanowiska. W najgorszym wypadku zmiany wejdą w życie dopiero w lipcu. Tymczasem przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 20 pracowników, a takich firm w Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy, muszą do 15 czerwca rozliczyć z ZUS wypłacane w maju zasiłki, które potrącają z należnych za ten miesiąc składek.

Jest niewiadoma – Wychodzi na to, że zarówno rząd, jak i posłowie czy senatorowie popełnili gruby błąd, bo nikt nie zwrócił uwagi na to, że tarcza 3.0 wykreśla z przepisów antykryzysowych podstawę wypłaty zasiłku. W efekcie nikt nie wie, co zrobić, a do końca miesiąca należy wypłacić zasiłki za okres po 25 maja – mówi ekspert od spraw księgowości i kadr. – Pracodawcy mają teraz trzy wyjścia. Pierwsze to wypłacić zatrudnionym za ten okres normalne wynagrodzenie i po wejściu w życie tarczy 4.0, która przywraca wykreślone przepisy, potrącić różnicę między wynagrodzeniem a zasiłkiem. Drugie rozwiązanie to przyjęcie wniosku, jakby dotyczył on wypłaty zasiłku z ustawowej puli 60 dni, jaka przysługuje każdemu rodzicowi bez względu na kryzys. Ostatnie, najbardziej zgodne z przepisami rozwiązanie, ale najgorsze dla pracowników, to zebrać wnioski, nie wypłacić tych zasiłków teraz, tylko dopiero po zmianie przepisów.

– Przedsiębiorcy i pracownicy na różne sposoby radzą sobie z tą sytuacją. Część pracowników skorzystała z dwóch dni opieki na dziecko przysługujących im na podstawie kodeksu pracy. Inni wykorzystują urlopy, w ostateczności zostały im także urlopy na żądanie – potwierdza Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP.

W oczekiwaniu na przepisy Wszystko wskazuje, że rząd liczy na szybkie prace legislacyjne nad tarczą 4.0, a jedynym ratunkiem dla większych pracodawców jest wstrzymanie się z wypłatą tych świadczeń. Jeśli te przepisy nie wejdą w życie przed 15 czerwca, to mogą być problemy z rozliczeniem zasiłków przyznanych po 24 maja. Na zamieszaniu stracą głównie rodzice dzieci do ósmego roku życia.

– Trwają prace legislacyjne nad uprawnieniami do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jeżeli ubezpieczony wystąpi z wnioskiem o niego za okres po 24 maja z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat ośmiu, które nie ma orzeczenia o niepełnosprawności, to wniosek taki zostanie po wejściu w życie projektowanych przepisów rozpatrzony przez ZUS – mówi rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski. Przypomina też, że rodzicom przysługuje 60-dniowy zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach. Prawo do niego się nie zmieniło.