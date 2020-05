Zwolnienia ze składek ZUS po 16 maja - dla kogo i kiedy dostępne

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pierwsza z grup objętych nowymi przepisami, to przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie, którzy ze względu na uzyskany przychód (większy niż 15 681 zł) nie mogli skorzystać ze zwolnienia na podstawie wcześniejszych przepisów. Teraz skorzystają ze zwolnień, nawet jeśli osiągali przychód powyżej ustalonego progu 300 proc., ale pod warunkiem, że ich dochody uzyskane w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie były wyższe niż 7000 zł. W takiej sytuacji zwolnienie ze składek przysługuje za kwiecień i maj.

Druga grupa to płatnicy składek korzystający z tzw. ulgi na start (opłacający wyłącznie składki za siebie). To osoby, które przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności zwolnione są z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a opłacające wyłącznie składkę ubezpieczenia zdrowotnego (obecnie 362,34 zł miesięcznie).

W świetlne znowelizowanej tarczy antykryzysowej zwolnienie – za kwiecień i maj – przysługuje płatnikowi pod warunkiem, że prowadził on działalność przed 1 kwietnia 2020 roku. Przedsiębiorca taki skorzysta z tego instrumentu tarczy w dwóch przypadkach:

Ostatnią zmianą, którą określa najnowsza ustawa w zakresie składek ubezpieczeniowych to doprecyzowanie, że przypadku gdy płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych, zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek następuje na zasadach przewidzianych dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 pracowników.