Pandemia koronawirusa nie zwalnia z rozliczenia zarobków przy świadczeniu przedemerytalnym Adobe Stock

Osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego muszą wykazać w ZUS, jakie przychody osiągnęły od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. Czas na to mija 1 czerwca.