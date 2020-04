Koronawirus a składki ZUS: bez odsetek za zwłokę dla należności od stycznia br.

Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek, których dotyczy ulga. Jednak ulga dotyczy wyłącznie odsetek za zwłokę w opłacaniu składek za okres od stycznia 2020 r.

osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Płatnik, który nie zgodzi się z rozstrzygnięciem ZUS, będzie mógł złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złoży pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Ma na to 7 dni od dnia, w którym otrzyma z ZUS odpowiedź na ten wniosek.