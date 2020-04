Koronawirus: pracownicy nie dostaną ulgi w składkach

„Rzeczpospolita" wystąpiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o interpretację art. 31zo tarczy antykryzysowej przewidującego prawo do ulgi w składkach ZUS za marzec, kwiecień i maj. Obecnie z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 lutego i na 29 lutego zgłaszali do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż dziewięć osób. Już niebawem mają z niej skorzystać także przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń do 49 osób. Łącznie nowe rozwiązania obejmą kilka milionów pracowników zatrudnionych w około 700 tys. przedsiębiorstw. Biznes zaoszczędzi na uldze około 30 mld zł.

Poniżej dalsza część artykułu