Koronawirus: firma zatrzyma składki pobrane z pensji pracowników

Zwolnienie pracodawcy z płacenia składek przez trzy miesiące nie wpływa na wynagrodzenia zatrudnionych osób. Firma pobierze składki z zarobków, ale nie musi ich wpłacać do ZUS.

Tak wynika z odpowiedzi resortu pracy, udzielonej 8 kwietnia 2020 r. na pytanie Poniżej dalsza część artykułu

Redakcji Rzeczpospolitej.

Pracodawca uprawniony do ulgi w postaci zwolnienia ze składek za okres od marca do maja br. może więc zatrzymać pełną kwotę składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych. Części, którą powinien sam sfinansować, nie przekaże do ZUS. Natomiast część, którą pobierze z wynagrodzeń pracowników, może przeznaczyć na pokrycie innych wydatków.

Jak wskazuje Ministerstwo Pracy, fakt, że pracodawca skorzysta z tej ulgi, nie wpłynie na wynagrodzenia zatrudnionych osób. Należy z tego wnioskować, że pracodawca powinien rozliczać pensje tak, jakby te składki faktycznie pobierał. A to oznacza, że powinien zmniejszać podstawę opodatkowania o składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, a z zaliczki na podatek odliczyć odpowiednią część składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Bez wpłat za trzy miesiące Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Ulga ta przysługuje przedsiębiorcom, którzy 29 lutego br. zgłaszali do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie więcej niż 9 osób. W tym limicie uwzględnia się wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczeń przez płatnika, w tym jego samego – jeżeli jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a także osoby współpracujące, zleceniobiorców oraz oczywiście pracowników.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.

Warunki i formalności Płatnik, który chce skorzystać z tego wsparcia, musi złożyć w ZUS dwa dokumenty – wniosek i informację o uzyskanej pomocy publicznej (druki można pobrać ze strony ZUS). Zwolnienie ze składek stanowi pomoc de minimis, więc jego udzielenie zależy od tego, czy i jaką pomoc publiczną przedsiębiorca uzyskał w ciągu ostatnich trzech lat. Dodatkowo firma nie może kwalifikować się jako przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji ekonomicznej. ZUS odmówi udzielenia ulgi firmie, która na 31 grudnia 2019 r. zalegała z opłacaniem składek za więcej niż 12 miesięcy.

Przedsiębiorca uprawniony do zwolnienia ze składek przez trzy miesiące musi złożyć komplet dokumentów rozliczeniowych za ten okres. Dopiero na tej podstawie ZUS będzie mógł ustalić wysokość ulgi. Należy przy tym pamiętać, że zwolnienie obejmie składki znane na dzień rozpatrywania wniosku płatnika. Jeśli później skoryguje on dokumenty, ZUS nie zwolni go z opłacenia ewentualnej różnicy składek.

Zarówno wniosek o udzielenie ulgi, jak i dokumenty rozliczeniowe, płatnik może złożyć do 30 czerwca 2020 r. ZUS będzie miał na rozpatrzenie wniosku 30 dni od dnia złożenia ostatniej deklaracji, w której zostaną wykazane składki objęte ulgą.

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników firmy objętej zwolnieniem ze składek Pomoc w zakresie zwolnienia ze składek adresowana jest do płatnika składek i to jest zwolnienie z nieopłaconych składek. Zwolnienie dotyczy zarówno części finansowanej przez płatnika składek, jak również w części finansowanej przez ubezpieczonego. Poprzez zwolnienie ze składek ubezpieczony nic nie traci, ponieważ składki zostaną sfinansowane w całości z budżetu państwa, zarówno w części finansowanej przez płatnika, jak i ubezpieczonego. Płatnik składek zobowiązany jest do złożenia dokumentów rozliczeniowych, w których powinny być wykazane składki należne od wynagrodzenia. Dla sytuacji ubezpieczonego nic się nie zmieni, ponieważ jego składki zostaną w całości sfinansowane z budżetu państwa. Dlatego też zwolnienie ze składek nie ma wpływu na sytuację ubezpieczonego i na jego wynagrodzenie.